Хэмилтон позвонил и поздравил фаната с днем рождения. Оказалось, ему исполнилось 105 лет
Льюис Хэмилтон созвонился, чтобы поздравить пожилого фаната (про которого известно только, что его зовут Лен). Вроде бы обычная милая акция, но Хэмилтон удивился, когда узнал – Лену через пару недель исполнится 105 лет. Когда Формула 1 появилась, Лену уже было 34 года. Хэмилтон сейчас 36 и он семь раз выигрывал Формулу.
Это видео было записано раньше и опубликовано в день рождения фаната. Хэмилтон просил поддержать его в Гран-при Турции. Там он занял в итоге пятое место.
Сын Лена Дэвид сказал, что гордится, что Хэмилтон – британец. Хэмилтон в ответ удивился, что Лен хорошо выглядит и рассказал, что же было главным в его карьере:
«Я вырос в обычно городе. Сам бы в одиночку я сюда не добрался. У меня были родители, которые всем пожертвовали, теперь у меня за спиной огромная команда, которая не в центре внимания. Для меня важно, чтобы они знали – без них такого результата бы не случилось».
Еще к 105-летию Mercedes подарил Лену торт с шоколадным болидом.