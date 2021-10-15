Хэмилтон позвонил и поздравил фаната с днем рождения. Оказалось, ему исполнилось 105 лет

Это видео было записано раньше и опубликовано в день рождения фаната. Хэмилтон просил поддержать его в Гран-при Турции. Там он занял в итоге пятое место.

Сын Лена Дэвид сказал, что гордится, что Хэмилтон – британец. Хэмилтон в ответ удивился, что Лен хорошо выглядит и рассказал, что же было главным в его карьере:

«Я вырос в обычно городе. Сам бы в одиночку я сюда не добрался. У меня были родители, которые всем пожертвовали, теперь у меня за спиной огромная команда, которая не в центре внимания. Для меня важно, чтобы они знали – без них такого результата бы не случилось».

Еще к 105-летию Mercedes подарил Лену торт с шоколадным болидом.