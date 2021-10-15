Льюис Хэмилтон
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#Льюис Хэмилтон

Хэмилтон позвонил и поздравил фаната с днем рождения. Оказалось, ему исполнилось 105 лет

6 минут назад

Льюис Хэмилтон созвонился, чтобы поздравить пожилого фаната (про которого известно только, что его зовут Лен). Вроде бы обычная милая акция, но Хэмилтон удивился, когда узнал – Лену через пару недель исполнится 105 лет. Когда Формула 1 появилась, Лену уже было 34 года. Хэмилтон сейчас 36 и он семь раз выигрывал Формулу. 

Это видео было записано раньше и опубликовано в день рождения фаната. Хэмилтон просил поддержать его в Гран-при Турции. Там он занял в итоге пятое место.

Сын Лена Дэвид сказал, что гордится, что Хэмилтон – британец. Хэмилтон в ответ удивился, что Лен хорошо выглядит и рассказал, что же было главным в его карьере:

«Я вырос в обычно городе. Сам бы в одиночку я сюда не добрался. У меня были родители, которые всем пожертвовали, теперь у меня за спиной огромная команда, которая не в центре внимания. Для меня важно, чтобы они знали – без них такого результата бы не случилось».

Еще к 105-летию Mercedes подарил Лену торт с шоколадным болидом. 

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