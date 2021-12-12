Детали скандала в финальной гонке Формулы 1 – правила изменились на ходу или все нормально? «Мерседес» дважды подал протест
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон завершили сезон Формулы 1 красочной борьбой на последнем круге Гран-при Абу-Даби. Мы подробно рассказывали о событиях финальной гонки в отдельном материале. Здесь – основные детали скандальной ситуации, которая привела к самой финальной схватке Ферстаппен – Хэмилтон. Вот краткое содержание:
🎲 54-й круг – авария Латифи. В гонке появляется машина безопасности. На тот момент между Хэмилтоном и Ферстаппеном – 12 секунд разрыва и пять круговых машин. Хэмилтон – лидер.
🎲 Макс Ферстаппен заезжает в боксы и меняет шины. Хэмилтон в это время остается на трассе на старых шинах. Команда объясняет: при заезде Хэмилтону придется отдать позицию.
🎲 Формально у Хэмилтона сохраняется преимущество над Ферстаппеном. Обгонять во время нахождения на трассе машины безопасности можно только при прописанных условиях.
🎲 FIA запрещает круговым пилотам перегонять весь пелотон. Это можно сделать в одном случае – всем одновременно, чтобы потом все успели пристроиться в конец.
🎲 Что произошло в Абу-Даби: FIA изначально запрещала обгон, но в итоге его разрешила. И возобновила гонку в тот момент, когда еще не все пилоты доехали полноценный круг и выстроились сзади. И даже не разрешила всем круговым перегонять лидеров.
🎲 Успели гонщики, которые находились между Ферстаппеном и Хэмилтоном. Поэтому Ферстаппен свободно приблизился к Хэмилтону. Они стартовали почти одновременно.
🎲 Рестарт произошел за круг до официального завершения гонки. Ферстаппену хватило нескольких поворотов, чтобы пройти Хэмилтона. Так он и стал победителем сезона.
Важно: если бы FIA действовала строго по прописанным правилам, то гонка завершилась бы в режиме машины безопасности. Все круговые пилоты смогли бы обогнать лидера и автомобиль безопасности только через круг (к финишу). FIA изменила правила прямо во время гонки. Это не понял никто – даже сами пилоты. Так у «Мерседеса» появился повод для протеста.
А у Ферстаппена был целый круг для обгона:
Твиттер «Мерседеса» не обновлялся несколько часов с момента завершения гонки. Последний твит в аккаунте: «Нет слов». Зато дополнялся твиттер Формулы 1. Она официально объявила, что «Мерседес» подал протест сразу по двум моментам в гонке. Назывались даже статьи 48.8 и 48.12 из регламента, которые формально были нарушены в гонке на Гран-при Абу-Даби.
Мы объясним ситуацию простыми словами. «Мерседесу» не понравилась ситуация с круговыми пилотами. Команда считает, что это грубое нарушение всех правил Формулы 1. Такой протест рассматривается отдельно. «Мерседес» в нем давил на то, что в правилах Формулы 1 ничего не прописано по поводу разных действий круговых пилотов.
Там же «Мерседес» давил на то, что машина безопасности поздно объявила о скором уходе с трассы.
Есть и второй момент, который внутри гонки почти никто не заметил. Перед рестартом Ферстаппен вышел вперед на несколько сантиметров. Напоминаем: в режиме машины безопасности можно менять позицию только при определенных условиях. Обгон получился формальным – дальше «Ред Булл» остался позади. Но «Мерседес» зацепился за секунды.
Первый протест волновал всех гораздо больше, потому что касался всех пилотов. Это стало опасным прецедентом для будущего. Решение о таком формате продолжения гонки принимал гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси. В тот момент на него давили представители команд. Кристиан Хорнер из «Ред Булла» вообще орал, что надо скорее возобновить гонку.
Ожидаемая позиция босса «Мерседеса» Тото Вольффа – критика в адрес Маси. Когда Хорнер кричал о желании продолжать гонку, Вольфф просил остановить ее на круг раньше. Причина именно в регламенте: нет смысла ехать еще круг под машиной безопасности, потому то все круговые машины не успеют обогнать пелотон для нормального возобновления гонки.
FIA изначально рассматривала только протест «Мерседеса» по ситуации с обгоном. Результат – запрос команды отклонен. Здесь было учтено, что Ферстаппен вышел вперед на пару секунд. Из-за этого он ничего не выиграл – дальше обратно отдал первую позицию и стартовал позади Хэмилтона. На момент рестарта Макс Ферстаппен соблюдал все правила.
Пересмотр второго протеста проходил уже на фоне критических комментариев пилотов. И даже так он все равно был отклонен.
FIA задавила «Мерседес» статьей 48.13. Машина безопасности могла объявить о решении об уходе с трассы в течение круга – по регламенту это разрешено. По поводу самого инцидента с круговыми позиция такая: все давно договорились, что приоритет для завершения гонки – зеленые флаги. Круговые машины между Ферстаппеном и Хэмилтоном ушли – все нормально.
После гонки действия гоночного директора прокомментировали пилоты других команд. Ландо Норрис утверждает, что решение FIA могло повлиять на результаты гонки. Он делает акцент на том, что FIA изначально запретила круговым пилотам обгоны. И разрешила их уже поздновато.
Такая задержка могла повлиять на два момента. Первый – решение «Мерседеса» и Хэмилтона по поводу пит-стопа (он мог не потерять первую позицию). Второй – все пилоты могли бы успеть обогонать пелотон раньше и выполнить предписания регламента. Тогда гонка Формула 1 завершилась бы по такому же принципу с рестартом за круг до конца.
Лэнс Стролл считает, что ему такое решение стюардов не позволило совершить лишний обгон и заработать очки. Джордж Расселл пишет в твиттере о странностях ситуации. Он писал в твиттере эмоциональнее остальных: «Не могу поверить в то, что мы только что увидели». Пока же Макс Ферстаппен из «Ред Булла» отпраздновал чемпионство. Хэмилтон его даже поздравил.