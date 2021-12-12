Детали скандала в финальной гонке Формулы 1 – правила изменились на ходу или все нормально? «Мерседес» дважды подал протест

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон завершили сезон Формулы 1 красочной борьбой на последнем круге Гран-при Абу-Даби. Мы подробно рассказывали о событиях финальной гонки в отдельном материале. Здесь – основные детали скандальной ситуации, которая привела к самой финальной схватке Ферстаппен – Хэмилтон. Вот краткое содержание:

🎲 54-й круг – авария Латифи. В гонке появляется машина безопасности. На тот момент между Хэмилтоном и Ферстаппеном – 12 секунд разрыва и пять круговых машин. Хэмилтон – лидер.

🎲 Макс Ферстаппен заезжает в боксы и меняет шины. Хэмилтон в это время остается на трассе на старых шинах. Команда объясняет: при заезде Хэмилтону придется отдать позицию.

🎲 Формально у Хэмилтона сохраняется преимущество над Ферстаппеном. Обгонять во время нахождения на трассе машины безопасности можно только при прописанных условиях.

🎲 FIA запрещает круговым пилотам перегонять весь пелотон. Это можно сделать в одном случае – всем одновременно, чтобы потом все успели пристроиться в конец.