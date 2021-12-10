Ферстаппен забрал у Квята место в «Ред Булле», а теперь встречается с его бывшей девушкой и воспитывает его дочь
12 декабря в Формуле 1 состоится уникальная гонка: перед финалом сезона у двух кандидатов на чемпионство равные очки – такого не было почти 50 лет. Про Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» вы читаете давно и много, но Макс Ферстаппен из «Ред Булла» еще не раз не был чемпионом и пока мало известен в массовых медиа.
Одна из важных историй биографии Ферстаппена – отношения с русским пилотом Даниилом Квятом. И его бывшей девушкой.
Квят потерял место в «Ред Булле» из-за слабых результатов. Юный Ферстаппен приходил туда временно, но уже не отдал
В 2016 году Даниил Квят и Макс Ферстаппен гоняли в системе «Ред Булла». Только Квят представлял основной «Ред Булл», а Ферстаппен, которому на тот момент было 19 лет, числился в «о втором проекте компании Торо Россо» (который позже видоизменился в «Альфа Таури»). Но после четвертой гонки расклад сил нарушился. Из-за плохой формы Квята.
Смотрим:
🇦🇺 Гран-при Австралии. Квят не участвовал из-за проблем с машиной. Они были еще в квалификации, но там инженеры «Ред Булла» частично устранили косяки. Машина заглохла на прогревочном круге.
🇧🇭 Гран-при Бахрейна. Квят финишировал седьмым. Его напарник по «Ред Буллу» Даниэль Риккардо занял четвертую строчку.
🇨🇳 Гран-при Китая. Квят – третий.
🇷🇺 Гран-при России. Квят стал 15-м из-за ошибки во время обгона и штрафа.
После того момента руководители перевели Квята в «Торо Россо», а его место в основном «Ред Булле» занял Макс Ферстаппен. Квят рассказывал, что узнал об этом в Москве и воспринял решение с шоком.
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер говорил, что у Квята будет второй шанс и он еще проявит себя в «Ред Булле». Но в октябре-2016 Квят продлил контракт с «Торо Россо», и Хорнер поменял мнение:
«Мы правильно сделали, что оставили Даниила. В этом году у него получился сложный отрезок, хотя сезон-2015 был неплохим. В 2016-м его уверенность в себе пошатнулась, но он работал над собой и со всем справился. Возвращение Квята в «Ред Булл»? Вряд ли это произойдет в ближайшие несколько лет, поскольку у нас нет свободных мест. Мы считаем, что оставить Даниила в «Торо Россо» было лучшим решением».
Квят встречался с девушкой три года. Они расстались через полгода после рождения дочери
Квят и Келли Пике познакомились в 2016 году.
Несколько фраз молодых людей про эти взаимоотношения.
💬 Пике: «Знакомство случилось в Монако, в отпуске. Нас познакомил наш общий приятель, и фактически единственное, что мы с Даней сказали друг другу во время первой встречи: «Привет!»
Это было летом, мне хотелось спокойного расслабляющего отдыха и ни в коем случае никаких экстраординарных событий! Даня был настроен точно так же. Поэтому у нас все началось и продолжилось как-то очень спокойно. Мы ходили на пляж, разговаривали, гуляли – в общем, просто общались, а затем, когда отпуск закончился, стали переписываться. Это продолжалось несколько месяцев, прежде чем наши отношения стали чем-то большим, а в первые месяцы это была просто дружба».
💬 Пике: «Даня очень легкий, позитивный, жизнерадостный человек, у него светлая душа, и, что меня в нем особенно привлекает и восхищает, он умеет радоваться совсем простым вещам. Да, он много и напряженно работает, но мне нравится, что он умеет и отдыхать. Его легко уговорить куда-нибудь сходить вместе, съездить на пляж или сесть за руль и побывать в выходные в другом городе. Проведать родителей. Мне, кстати, очень нравится его семья, и я всегда с удовольствием езжу с Даней к его родителям».
💬 Квят: «Научил ли я Келли готовить борщ? Знаете, я его не очень люблю».
💬 Квят: «Келли – прекрасная девушка. Я чувствую от нее колоссальную поддержку. Она, к счастью, ха-ха, спокойно переживает мою постоянную работу».
В июле 2019-го у Квята и Пике родилась дочь, которую пара назвала Пенелопа. Квят обозначил, что принципиально не раскрывает подробности из жизни семьи, и Келли Пике его в этом поддерживает. Но уже через полгода после рождения дочери Квят и Пике расстались. Они также не комментировали причины. Лишь однажды Пике намекнула на это, сразу после расставания опубликовав такой загадочный текст:
«Столкнувшийся с тяжелым человеком и прошедший мучительные отношения, становится на шаг ближе к тому, кто подарит любовь. Наш путь бесконечен, мы сходимся со многими, но каждый случай уникален. Но важно помнить: мы встречаем нужных людей в нужное время».
Позже Квят прояснил, что хорошо общается с Пике и регулярно видится с дочерью. Она подтвердила: «Мы с Даниилом дружим и намереваемся растить и воспитывать Пенелопу в лучших условиях».
Пике называет Макса Ферстаппена любовью всей жизни
Меньше года спустя после расставания с Квятом Пике стала встречаться с Максом Ферстаппеном. В одном из постов в инстаграме она назвала его любовью всей жизни и человеком, с которым ей комфортно больше всего. В комментарии сразу же пришел сам Ферстаппен и написал, что они вместе преодолеют любые трудности.
Сразу после публичного объявления Келли и Ферстаппена журналисты дозвонились до отца Пике и трехкратного чемпиона Формулы 1 Нельсона:
«Я много лет знаком с Максом. Я знаю его с того времени, когда он жил отцом в Голландии. Теперь мы соседи в Монако. Я не могу раскрывать подробности их отношений с Келли. Я просто скажу, что это надежный молодой человек, которому я доверяю. Но это не значит, что я не доверял Даниилу. У нас тоже был хороший контакт».
Ферстаппен постоянно получает вопрос, каково растить дочь Квята, но ответил на него лишь однажды. И очень коротко: «Никаких проблем». Сами отношения с Келли Пике он также не комментирует. Перед гонкой в Германии в прошлом году Ферстаппен сказал: «Ну, у нас все прекрасно. На этом по теме все».