Ферстаппен забрал у Квята место в «Ред Булле», а теперь встречается с его бывшей девушкой и воспитывает его дочь

Квят потерял место в «Ред Булле» из-за слабых результатов. Юный Ферстаппен приходил туда временно, но уже не отдал

В 2016 году Даниил Квят и Макс Ферстаппен гоняли в системе «Ред Булла». Только Квят представлял основной «Ред Булл», а Ферстаппен, которому на тот момент было 19 лет, числился в «о втором проекте компании Торо Россо» (который позже видоизменился в «Альфа Таури»). Но после четвертой гонки расклад сил нарушился. Из-за плохой формы Квята.

Смотрим:

🇦🇺 Гран-при Австралии. Квят не участвовал из-за проблем с машиной. Они были еще в квалификации, но там инженеры «Ред Булла» частично устранили косяки. Машина заглохла на прогревочном круге.

🇧🇭 Гран-при Бахрейна. Квят финишировал седьмым. Его напарник по «Ред Буллу» Даниэль Риккардо занял четвертую строчку.

🇨🇳 Гран-при Китая. Квят – третий.

🇷🇺 Гран-при России. Квят стал 15-м из-за ошибки во время обгона и штрафа.

После того момента руководители перевели Квята в «Торо Россо», а его место в основном «Ред Булле» занял Макс Ферстаппен. Квят рассказывал, что узнал об этом в Москве и воспринял решение с шоком.

Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер говорил, что у Квята будет второй шанс и он еще проявит себя в «Ред Булле». Но в октябре-2016 Квят продлил контракт с «Торо Россо», и Хорнер поменял мнение:

«Мы правильно сделали, что оставили Даниила. В этом году у него получился сложный отрезок, хотя сезон-2015 был неплохим. В 2016-м его уверенность в себе пошатнулась, но он работал над собой и со всем справился. Возвращение Квята в «Ред Булл»? Вряд ли это произойдет в ближайшие несколько лет, поскольку у нас нет свободных мест. Мы считаем, что оставить Даниила в «Торо Россо» было лучшим решением».