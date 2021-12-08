Важнейшая гонка Формулы 1 за полвека – почему вы должны за ней следить, даже если ничего не понимаете. Здесь мы все объясним

Хэмилтон может обогнать Шумахера

Фраза Льюиса Хэмилтона после первого чемпионства, которое случилось еще в 2008 году: «Я очень рад, что это произошло хотя бы раз в моей карьере. Я много готовился к этому и сейчас в одном ряду с легендарными победителями. Особенно рад, что теперь я хотя бы немного приблизился к моему кумиру – Михаэлю Шумахеру. Хотя его величие неоспоримо и неподвластно никому».

2021 год. Хэмилтон и Шумахер – лидеры Формулы 1 по числу чемпионств. И у того, и у другого по семь штук. И 12 декабря в Абу-Даби у Хэмилтона, возможно, будет еще одно, что позволит ему обойти кумира. Хотя для него это непринципиальная задача. Фраза из прошлого апреля:

«Журналисты любят сталкивать нас с Михаэлем. Я не обращаю на него внимания. Однажды я сказал, что его достижения нельзя затмить – и я не поменял мнение. Шумахер – исключительный пилот с собственным стилем. Я не борюсь с ним за статус лучшего в истории. Моя задача – доказывать всем, что на данном этапе развития Формулы 1 мне нет равных».

У Хэмилтона сотая победа в Формуле 1 (столько нет даже у Шумахера) – заработал ее благодаря странной ошибке соперника во время дождя