Важнейшая гонка Формулы 1 за полвека – почему вы должны за ней следить, даже если ничего не понимаете. Здесь мы все объясним
12 декабря в Абу-Даби состоится финальная гонка сезона Формулы 1. Эта гонка важна минимум из-за равенства очков двух лидеров. Сейчас у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и Макса Ферстаппена из «Ред Булла» одинаковое количество очков – по 369,5.
И судьба титула определится в самый последний момент. Такого напряжения не было почти 50 лет.
Хэмилтон может обогнать Шумахера
Фраза Льюиса Хэмилтона после первого чемпионства, которое случилось еще в 2008 году: «Я очень рад, что это произошло хотя бы раз в моей карьере. Я много готовился к этому и сейчас в одном ряду с легендарными победителями. Особенно рад, что теперь я хотя бы немного приблизился к моему кумиру – Михаэлю Шумахеру. Хотя его величие неоспоримо и неподвластно никому».
2021 год. Хэмилтон и Шумахер – лидеры Формулы 1 по числу чемпионств. И у того, и у другого по семь штук. И 12 декабря в Абу-Даби у Хэмилтона, возможно, будет еще одно, что позволит ему обойти кумира. Хотя для него это непринципиальная задача. Фраза из прошлого апреля:
«Журналисты любят сталкивать нас с Михаэлем. Я не обращаю на него внимания. Однажды я сказал, что его достижения нельзя затмить – и я не поменял мнение. Шумахер – исключительный пилот с собственным стилем. Я не борюсь с ним за статус лучшего в истории. Моя задача – доказывать всем, что на данном этапе развития Формулы 1 мне нет равных».
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Формула 1 может получить нового чемпиона
Макс Ферстаппен – идеальный воспитанник системы «Ред Булла». Он начинал карьеру в Ф1 в составе «Торо Россо» (вторая команда концерна, позже переименованная в «Альфа Таури») и прошел все этапы на пути к статусу первого пилота основного «РБ»:
- Был тестовым пилотом «Торо Россо».
- Дебютировал в команде в качестве второго пилота. На тот момент Ферстаппену не было 18 лет, он даже не успел получить водительские права.
- Через полтора года попал в основной «Ред Булл» (пришел на место Даниила Квята).
- А потом плавно выдержал конкуренцию с Даниэлем Риккардо, пережил его уход в «Рено», спокойно посоперничал с Алексом Албоном и Пьером Гасли.
- И теперь по праву считается первым пилотом «Ред Булла». Хотя впервые с 2019 года у Ферстаппена есть мощный конкурент – Серхио Перес.
Правда в том, что Ферстаппен с самого начала в своей карьере в Формуле 1 борется за титул. Его худший результат был в дебютном сезоне – 5-е место в личном зачете. Дальше он совершенствовался и прогрессировал. В 2019-м и в 2020-м он закончил сезоны с бронзой. Сейчас впервые в жизни у него есть реальные шансы стать первым.
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Правда, одну свою мечту он так и не исполнил – не стал самым молодым чемпионом в истории Формулы 1. Себастьян Феттель брал титул на 24-м году жизни. Сейчас Ферстаппену уже 24 года.
Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер говорит: «Мы верим в Макса. Нам приятно, что все его чемпионские планы связаны с нами. Однажды он станет чемпионом и начнет новую золотую серию. Мы с уважением относимся к достижениям Льюиса, но Максу нужна лишь стартовая победа – дальше его не остановит никто».
В Ф1, возможно, наконец-то победит другая команда
Неудивительно, что большая часть сообщества фанатов Формулы 1 открыто хейтит Хэмилтона, Валттери Боттаса и весь «Мерседес». Вот список победителей серии, начиная с 2014 года:
🏆 2014: Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
🏆 2015: Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
🏆 2016: Нико Росберг («Мерседес»).
🏆 2017: Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
🏆 2018: Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
🏆 2019: Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
🏆 2020: Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Босс команды Тото Вольфф говорит: «Когда я появляюсь в паддоке, то чувствую неприязнь со стороны некоторых людей. Меня это не напрягает. Я знаю, что «Мерседес» все ненавидят. Это удел тех людей, которых не могут превзойти. Мне это даже нравится».
В Формуле 1 впервые за долгое время лидеры открыто сталкиваются и ссорятся
В этом сезоне отношения между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном обострились. Из-за равных очков перед финальной гонкой (такого не было с 1974 года, когда за титул бились Эмерсон Фиттипальди и Клей Регаццони). Из-за каких-то странных эпизодов во время самих гонок: вроде хамства во время обязательных пропусков (пример – замедления и ускорения во время гонки в Саудовской Аравии, когда Ферстаппен должен пропускать Хэмилтона). Или открытых жестких столкновений.
Так было в Сильверстоуне. На тот момент Ферстаппен опережал Хэмилтона на 32 очка. Во время самой гонки Хэмилтон пытался обогнать Ферстаппена и задел его заднее правое колесо – оно лопнуло, Ферстаппен вылетел, а Хэмилтон починил переднее антикрыло и выиграл домашнюю гонку.
Ферстаппен жаловался: «Пока я был в больнице, он праздновал чемпионство. Неспортивное поведение».
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Второе столкновение случилось в Монце – там тоже инцидент произошел на повороте. В результате болид Ферстаппена оказался на болиде Хэмилтона. Никто не пострадал, но оба вылетели.
Ферстаппена оштрафовали. Хэмилтон говорил: «Я горжусь стюардами. Они показали хороший пример, оштрафовав его [Макса]. Я никогда не получал ударов по голове машиной. Я в шоке, что это произошло. Важно делать выводы из таких ситуаций. Если подобное будет сходить с рук гонщикам, то будет повторяться и дальше».
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Еще один странный инцидент случился перед Гран-при Бразилии. Макс Ферстаппен потрогал заднее антикрыло болида Хэмилтона, что считается нарушением регламента ФИА, и получил штраф в 50 тысяч евро. У Хэмилтона было нарушение настроек болида, и из-за этого он начал спринт-квалификацию последним, а гонку – 10-м. Но в итоге взял победу того Гран-при.
Хэмилтона и Ферстаппена неоднократно спрашивали про жесткое соперничество. Но они отвечали достаточно спокойно:
- Хэмилтон: «Самое главное, что мы уважаем друг друга. Я помню его дебют в Формуле 1. С того момента он очень вырос. Я не буду говорить, что мне нравится все, что делает Макс. Но он вызывает мое уважение».
- Ферстаппен: «Да, я уважаю Льюиса. Но никак не отношусь к нему. Он прекрасный пилот, но для меня он давно стал очередным соперником, которого нужно победить».
Это была показная вежливость. На деле же они весь этот сезон открыто критикуют друг друга за ошибки и наглость, за какие-то жульничества. Таких напряженных отношений не было с 2016 года. Тогда борьба между Росбергом и Хэмилтоном обострилась настолько, что они, гоняя в одной команде, отказывались жать руки и говорить друг о друге с журналистами. Многие даже сравнивают соперничество Ферстаппена и Хэмилтона с дуэлью Алена Проста и Айртона Сенны, которые много критиковали друг друга и часто сталкивались как во время гонок, так и в паддоке.