Формула 1
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#Формула 1 #ЧМ-2022

На Формуле 1 в Катаре появился кубок мира по футболу, а пилоты били пенальти со звездами футбола: Квят забил обе попытки, а Туре потерял бутсу

час назад

твиттер Формулы 1

21 ноября в Катаре состоялся 21-й Гран-при Формулы 1 этого сезона. Его результаты в одном фото:

Главные моменты гонки:

  • Для Льюиса Хэмилтона это шестая победа в сезоне. Макс Ферстаппен занял второе место. Теперь разрыв между ними в личном зачете уменьшился до 7 очков, Ферстаппен все еще первый.
  • Для Фернандо Алонсо это первый подиум с 2014 года.
  • Никита Мазепин завершил гонку на 18-м месте. Это последнее место, потому что из 20 гонщиков выбыли двое.

Главное впечатление от событий вокруг гонки – перформанс организаторов в честь чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году. Перед гонкой они устроили серию пенальти с участием звезд футбола и пилотов. На воротах был Петер Шмейхель.

Первая партия

Победа была за командой Кафу.

Команда Десайи:

✅ Марсель Дейсаи.

Пьер Гасли (пилот Формулы 1, команда «Альфа Таури»).

Карлос Сайнс (пилот Формулы 1, команда «Феррари»).

❌ Ник Де Врис (пилот Формулы Е, команда Mercedes-Benz EQ FE Team).

Яя Туре.

✅ Анхель.

Команда Кафу:

Кафу.

Валттери Боттас (пилот Формулы 1, команда «Мерседес»).

Марко Матерацци.

✅ Юки Цунода (пилот Формулы 1, команда «Альфа Таури»).

Тим Кэйхилл.

Даниил Квят (резервный пилот «Альпин»).

Вторая партия

В ней была сильнее команда Дейсайи.

Команда Кафу:

✅ Кафу.

❌ Цунода.

✅ Матерацци.

✅ Кэйхилл.

✅ Квят.

❌ Ведущий мероприятия Дэвид Култхард (бывший пилот Формулы 1).

Команда Десайи:

✅ Десайи.

✅ Гасли.

✅ Туре. Потерял бутсу после удара.

✅ Де Врис.

❌ Анхель.

✅ Десайи.

Видео развлекушек:

Ну а после гонки организаторы привезли к подиуму кубок мира. В 2022-м в Катаре не будет Гран-при Формулы 1. Поэтому ЧМ они отметили уже сейчас:

С кубком фотографировался Джанни Инфантино:

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