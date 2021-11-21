На Формуле 1 в Катаре появился кубок мира по футболу, а пилоты били пенальти со звездами футбола: Квят забил обе попытки, а Туре потерял бутсу

Главные моменты гонки:

Для Льюиса Хэмилтона это шестая победа в сезоне. Макс Ферстаппен занял второе место. Теперь разрыв между ними в личном зачете уменьшился до 7 очков, Ферстаппен все еще первый.

Для Фернандо Алонсо это первый подиум с 2014 года.

Никита Мазепин завершил гонку на 18-м месте. Это последнее место, потому что из 20 гонщиков выбыли двое.

Главное впечатление от событий вокруг гонки – перформанс организаторов в честь чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году. Перед гонкой они устроили серию пенальти с участием звезд футбола и пилотов. На воротах был Петер Шмейхель.

Первая партия

Победа была за командой Кафу.

Команда Десайи:

✅ Марсель Дейсаи.

✅ Пьер Гасли (пилот Формулы 1, команда «Альфа Таури»).

✅ Карлос Сайнс (пилот Формулы 1, команда «Феррари»).

❌ Ник Де Врис (пилот Формулы Е, команда Mercedes-Benz EQ FE Team).

❌ Яя Туре.

✅ Анхель.

Команда Кафу:

✅ Кафу.

✅ Валттери Боттас (пилот Формулы 1, команда «Мерседес»).

✅ Марко Матерацци.

✅ Юки Цунода (пилот Формулы 1, команда «Альфа Таури»).

❌ Тим Кэйхилл.

✅ Даниил Квят (резервный пилот «Альпин»).

Вторая партия

В ней была сильнее команда Дейсайи.

Команда Кафу:

✅ Кафу.

❌ Цунода.

✅ Матерацци.

✅ Кэйхилл.

✅ Квят.

❌ Ведущий мероприятия Дэвид Култхард (бывший пилот Формулы 1).

Команда Десайи:

✅ Десайи.

✅ Гасли.

✅ Туре. Потерял бутсу после удара.

✅ Де Врис.

❌ Анхель.

✅ Десайи.

Видео развлекушек: