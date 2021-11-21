На Формуле 1 в Катаре появился кубок мира по футболу, а пилоты били пенальти со звездами футбола: Квят забил обе попытки, а Туре потерял бутсу
21 ноября в Катаре состоялся 21-й Гран-при Формулы 1 этого сезона. Его результаты в одном фото:
Главные моменты гонки:
- Для Льюиса Хэмилтона это шестая победа в сезоне. Макс Ферстаппен занял второе место. Теперь разрыв между ними в личном зачете уменьшился до 7 очков, Ферстаппен все еще первый.
- Для Фернандо Алонсо это первый подиум с 2014 года.
- Никита Мазепин завершил гонку на 18-м месте. Это последнее место, потому что из 20 гонщиков выбыли двое.
Главное впечатление от событий вокруг гонки – перформанс организаторов в честь чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году. Перед гонкой они устроили серию пенальти с участием звезд футбола и пилотов. На воротах был Петер Шмейхель.
Первая партия
Победа была за командой Кафу.
Команда Десайи:
✅ Марсель Дейсаи.
✅ Пьер Гасли (пилот Формулы 1, команда «Альфа Таури»).
✅ Карлос Сайнс (пилот Формулы 1, команда «Феррари»).
❌ Ник Де Врис (пилот Формулы Е, команда Mercedes-Benz EQ FE Team).
❌ Яя Туре.
✅ Анхель.
Команда Кафу:
✅ Кафу.
✅ Валттери Боттас (пилот Формулы 1, команда «Мерседес»).
✅ Юки Цунода (пилот Формулы 1, команда «Альфа Таури»).
❌ Тим Кэйхилл.
✅ Даниил Квят (резервный пилот «Альпин»).
Вторая партия
В ней была сильнее команда Дейсайи.
Команда Кафу:
✅ Кафу.
❌ Цунода.
✅ Матерацци.
✅ Кэйхилл.
✅ Квят.
❌ Ведущий мероприятия Дэвид Култхард (бывший пилот Формулы 1).
Команда Десайи:
✅ Десайи.
✅ Гасли.
✅ Туре. Потерял бутсу после удара.
✅ Де Врис.
❌ Анхель.
✅ Десайи.
Видео развлекушек:
Ну а после гонки организаторы привезли к подиуму кубок мира. В 2022-м в Катаре не будет Гран-при Формулы 1. Поэтому ЧМ они отметили уже сейчас:
С кубком фотографировался Джанни Инфантино: