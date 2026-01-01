Яя Туре

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Футбол
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
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Футбол
Туре стал ассистентом тренера в донецком «Олимпике»
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Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
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