Яя Туре

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Футбол
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
#Яя Туре
Футбол
Туре стал ассистентом тренера в донецком «Олимпике»
#Яя Туре