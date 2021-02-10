Яя Туре
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#Яя Туре #Футбол #УПЛ #Олимпик Донецк

Туре стал ассистентом тренера в донецком «Олимпике»

вчера, 19:50

Первый тренерский опыт Яя Туре получит на Украине. Он будет помощником главного тренера Игоря Климовского.

«Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» – это не Металлург, но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет», – заявил Туре.

  • Туре играл в донецком «Металлурге» с 2003 по 2005-й. Первым клубом в его игровой карьере был бельгийский «Беверен».
  • Сейчас «Олимпик» занимает седьмое место в УПЛ.
  • Чемпионат возобновится на этой неделе. Первый матч «Олимпика» – в гостях с киевским «Динамо».
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