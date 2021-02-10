Яя Туре
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Туре стал ассистентом тренера в донецком «Олимпике»
вчера, 19:50
Первый тренерский опыт Яя Туре получит на Украине. Он будет помощником главного тренера Игоря Климовского.
«Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» – это не Металлург, но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет», – заявил Туре.
- Туре играл в донецком «Металлурге» с 2003 по 2005-й. Первым клубом в его игровой карьере был бельгийский «Беверен».
- Сейчас «Олимпик» занимает седьмое место в УПЛ.
- Чемпионат возобновится на этой неделе. Первый матч «Олимпика» – в гостях с киевским «Динамо».
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