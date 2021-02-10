Туре стал ассистентом тренера в донецком «Олимпике»

Первый тренерский опыт Яя Туре получит на Украине. Он будет помощником главного тренера Игоря Климовского.

«Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» – это не Металлург, но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет», – заявил Туре.