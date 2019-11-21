«Шахтер» сделал на стадионе объявление на русском языке – клуб оштрафовали

Согласно закону об украинском языке, который вступил в силу на Украине с июля 2019 года, он в обязательном порядке должен быть использован в государственном и коммунальном секторах, в сферах транспорта и медицины, а также в СМИ.

Русский – утратил статус языка межнационального общения, но в законе нет запретов на его использование. При этом украинский язык считается главным в издательской деятельности, культурно-массовые мероприятия должны проводиться исключительно на нем. Интернет-сайты должны иметь украиноязычные версии, которые обязаны открываться по умолчанию.

Штраф за нарушение языковой политики в образовании, науке, культуре и спорте составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть, примерно 3400-5100 гривен.

«Это не предусмотрено у нас в регламенте. Мы, принимая во внимание нормы закона о принципах функционирования государственного языка, приняли это решение, – заявил в интервью football.ua ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко. – Объявления на русском языке по стадионам вредят репутации футбола. Шахтер заверил, что подобного больше не повторится».