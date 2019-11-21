«Шахтер» сделал на стадионе объявление на русском языке – клуб оштрафовали
Перед перерывом на матчи сборных «Шахтер» выиграл у киевского «Динамо» 1:0 в 14-м туре УПЛ. Игра закончилась скандалом из-за расистских кричалок фанатов «Динамо», направленных в адрес бразильских легионеров «Шахтера» Тайсона и Дентиньо. Тайсон бросил мяч в сторону болельщиков и показал средний палец, за что был удален.
Во время матча судья Николай Балакин просил сделать объявления о недопустимости проявлений расизма. По стадиону они прозвучали на русском языке. Игра состоялась в Харькове.
Санкции по итогам матча:
- «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч гривен и проведет матч без зрителей;
- Тайсон дисквалифицирован на одну игру;
- «Шахтер» выплатит 20 тысяч гривен за объявления на русском языке.
Согласно закону об украинском языке, который вступил в силу на Украине с июля 2019 года, он в обязательном порядке должен быть использован в государственном и коммунальном секторах, в сферах транспорта и медицины, а также в СМИ.
Русский – утратил статус языка межнационального общения, но в законе нет запретов на его использование. При этом украинский язык считается главным в издательской деятельности, культурно-массовые мероприятия должны проводиться исключительно на нем. Интернет-сайты должны иметь украиноязычные версии, которые обязаны открываться по умолчанию.
Штраф за нарушение языковой политики в образовании, науке, культуре и спорте составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть, примерно 3400-5100 гривен.
«Это не предусмотрено у нас в регламенте. Мы, принимая во внимание нормы закона о принципах функционирования государственного языка, приняли это решение, – заявил в интервью football.ua ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко. – Объявления на русском языке по стадионам вредят репутации футбола. Шахтер заверил, что подобного больше не повторится».