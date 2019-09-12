В Киеве недовольны тренировками Михайличенко, могут уйти легионеры. С момента назначения не прошло и месяца

Последний раз киевское «Динамо» по-настоящему зажгло в еврокубках три года назад. Из группы Лиги чемпионов тогда выйти не удалось, но напоследок киевляне вынесли бившийся за плей-офф «Бешикташ» 6:0 в последнем туре. С тех пор одинаковый предсказуемый сценарий: вылет в квалификации ЛЧ, победа в группе ЛЕ, вылет в 1/8 финала.

С Александром Хацкевичем во главе «Динамо» три последних сезона играл квалификационные матчи Лиги чемпионов и никак не мог дойти до группового этапа – было неприятно вылетать от «Янг Бойз» и «Брюгге», но предсказуемо – от «Аякса».

Дела никак не улучшились и в домашних турнирах. При Хацкевиче выиграно лишь два Суперкубка. Три последних чемпионата Украины взял «Шахтер». На очередной вылет из ЛЧ не реагировать было уже нельзя – Хацкевича убрали.