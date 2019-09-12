В Киеве недовольны тренировками Михайличенко, могут уйти легионеры. С момента назначения не прошло и месяца
Последний раз киевское «Динамо» по-настоящему зажгло в еврокубках три года назад. Из группы Лиги чемпионов тогда выйти не удалось, но напоследок киевляне вынесли бившийся за плей-офф «Бешикташ» 6:0 в последнем туре. С тех пор одинаковый предсказуемый сценарий: вылет в квалификации ЛЧ, победа в группе ЛЕ, вылет в 1/8 финала.
С Александром Хацкевичем во главе «Динамо» три последних сезона играл квалификационные матчи Лиги чемпионов и никак не мог дойти до группового этапа – было неприятно вылетать от «Янг Бойз» и «Брюгге», но предсказуемо – от «Аякса».
Дела никак не улучшились и в домашних турнирах. При Хацкевиче выиграно лишь два Суперкубка. Три последних чемпионата Украины взял «Шахтер». На очередной вылет из ЛЧ не реагировать было уже нельзя – Хацкевича убрали.
За всю историю киевское «Динамо» никогда не возглавили иностранцы из дальнего зарубежья: только советские, украинские, российские (Семин и Газзаев) и белорусский (Хацкевич). Кандидатур на Украине мало, с российскими, по понятным причинам, не получится (откровенно говоря, кандидатур и в России тоже мало).
Фраза «динамовское сердце» в украинском футболе уже давно превратилась в мем. Обозначает она людей из структуры клуба – воспитанников и бывших игроков «Динамо». После смерти Валерия Лобановского лишь два тренера из целого десятка не выступали за «Динамо» – как раз Семин и Газзаев. В остальном тенденция соблюдается.
Не было никаких сомнений, что очередное «динамовское сердце» возглавит команду и после увольнения Хацкевича. Вариантов, опять-таки, не очень много, но президент клуба Игорь Суркис выбрал самый неочевидный. Он поставил тренером «Динамо» Алексея Михайличенко – отличного в прошлом игрока, но не слишком проявившего себя на тренерской работе.
Михайличенко выиграл два чемпионства с киевлянами еще в начале прошлого десятилетия, потом неудачно потренировал сборную Украины (не вышли на ЧМ-2010), после чего сосредоточился на административной работе и последние шесть лет был спортивным директором клуба.
«Я вообще не понимаю, что значит «динамовское сердце»? Играл человек в «Динамо», так у него какое должно быть сердце? Португальское? – задавался вопросом Суркис. – Он больше, чем тренировал – он видел процессы многих клубов, куда он ездил. Михайличенко все время совершенствуется. У него в кабинете было четыре монитора, где одновременно он отсматривал футболистов».
До паузы на игры сборных у Михайличенко во главе «Динамо» было два матча – с «Олимпиком» и «Зарей». По меркам украинской Премьер-лиги соперники не самые легкие (особенно второй), но «Динамо» все равно всегда фаворит. А результаты неприятные – 1:1 и 2:2: с «Олимпиком» киевлянам пришлось отыгрываться, а с «Зарей» потеряли очки, ведя 2:0, да еще чуть не проиграли под конец.
Сейчас «Динамо», имея игру в запасе, уже отстает от «Шахтера» на десять очков.
Уже в конце августа появились сообщения, что в «Динамо» недовольны тренировками Михайличенко. Журналист Михаил Спиваковский рассказал: «Одни информаторы говорят, что Михайличенко реально устроил военный лагерь: люди бегали с рюкзаками по пересеченной местности. Вторые информаторы более сдержанные: говорят, что каждый день были двухразовые занятия. То есть это была попытка подтянуть физуху, будто бы она было на нуле».
Позже информацию подтвердил журналист Игорь Цыганык: «Михайличенко совсем по-другому строит игру. Сейчас идет работа над физикой в «Динамо». На данном этапе футболистам нужно переучиваться. И они не могут прийти к общему видению с главным тренером по поводу того, что должны делать. Михайличенко требует выход из обороны в атаку за счет длинной передачи. Это очень объемная работа. Насколько я понимаю, сейчас среди футболистов есть много недовольных тем, какую игру строит новый главный тренер».
Позже Цыганык заявил, что конфликта нет: «Есть диалог. Возможно, не всегда в позитивном ключе он проходит, но это рабочий процесс». По его словам, у Хацкевича были отличные отношения с игроками, но они перешли границу. Михайличенко поставил новые требования.
Тем не менее, ситуация вообще может выйти из-под контроля. По данным glavred.info, из-за новых требований команду изъявили желание покинуть два легионера – Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд. «Большинство легионеров не понимают, зачем перед матчем давать удвоенные нагрузки. Тяжело играть с ватными ногами. Да и на фоне ослабленного иммунитета, это может быть травмоопасно», – сообщил источник. У Дуэлунда при этом проходит восстановительный период после травмы.
У Михайличенко контракт в клубе на три года, об этом сообщил Игорь Суркис. В то же время, есть информация, что для исправления результатов у нового тренера есть всего месяц. Интересно, как в такой ситуации получится у Михайличенко, если для футбола, который он ставит, необходимо время. Еще более интересно, как разрешится вопрос с отношением игроков к новым тренировкам. Информация по степени недовольства идет разная, но факт в том, что как минимум вопросы у игроков по новым требованиям уже возникли.
Результат при этом надо давать уже сейчас.