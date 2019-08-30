«Ференцварош» тянет Сергей Ребров: выиграл чемпионство, взял украинцев, ругался с лидерами
Сергея Реброва как игрока знает любой, кто смотрел футбол в 90-х/2000-х. Реброва-тренера помнят по работе в киевском «Динамо»: два чемпионства Украины, выход в плей-офф Лиги чемпионов впервые с памятного полуфинала против «Баварии» в 1999-м, 6:0 над «Бешикташем» в группе и другие успехи.
У Реброва был хороший помощник Рауль Рианчо, с которым вышел правильный тандем. «Наши отношения с Ребровым были как у супругов, но без секса», – вспоминал испанец. Впрочем, Рианчо покинул «Динамо» в 2016-м ради сборной Украины (потом был и «Спартак»). «Рауль начал перегибать и не совсем корректно высказываться. Стал себя вести как главный тренер», – рассказывал экс-администратор «Динамо» Александр Чубаров.
В конце сезона-2016/17, когда победу в Украине отпраздновал «Шахтер», стало ясно, что Ребров, уже оставшийся без Рианчо, возглавлять «Динамо» не будет. «Не могу сказать, что хочу работать дальше или не хочу – это никого не интересует. Сначала президент должен для себя понимать, нужен я команде или нет», – сказал он после одного из матчей.
«Хочу получить какие-то гарантии. Гарантии того, что «Динамо» не устраивает место ниже первого, не выиграв ни одного трофея», – слова президента Игоря Суркиса. Не договорились, разошлись.
Киевляне назначили Александра Хацкевича, который потом завалил за три года три квалификации Лиги чемпионов и ничего не выиграл кроме украинских Суперкубков.
Ребров в это время был уже далеко от Украины – возглавил клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Результат – второе место в чемпионате (всего на очко меньше чем у чемпиона) и увольнение. Тренер же был недоволен долгами по зарплате и помимо этого рассказывал много интересного:
• «Игроков мотивировать на каждую тренировку. Сам образ жизни у них такой, что они целый день спят, многие приходят на тренировку, ничего не покушав. Стоят фрукты – они съели и пошли на тренировку».
• «В «Аль-Ахли» футболисты приезжают на таких крутых машинах, что им уже и дарить ничего не надо. Например, после выхода на чемпионат мира каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил по полтора миллиона долларов».
• «(о жаре после одного из матчей) Когда футболисты зашли в раздевалку на перерыв, они 10 минут лежали на полу, а после матча мы их еще дольше не могли поднять».
• «Продержаться целый сезон в Саудовской Аравии — это непросто. Там это удалось только двум или трем наставникам».
Новый этап карьеры – венгерский «Ференцварош». Клуб неплохо стартовал в сезоне-2018/19 в своей лиге, но быстро вылетел из еврокубков, за что уволили и тренера. Ребров его сменил. Уже через пару месяцев после назначения голкипер клуба отметил, что при Реброве стало больше организованности.
Вскоре возник конфликт: 32-летний форвард Даниэль Боде был сильно недоволен заменой в одном из матчей, после чего на месяц отправился в резервную команду. Летом его продали. Недопонимание у Реброва было и с воспитанником «Ювентуса» Давиде Ландзафаме. В чем было дело – выяснить не удалось, но он неделю не тренировался с основой, а летом ушел.
Вопросов к Реброву не осталось после того, как команда выиграла чемпионат. Тем более – когда Ребров впервые за 15 лет вывел «Ференцварош» в групповой этап еврокубка (Лиги Европы).
Выиграть чемпионство помогли соотечественники Игорь Харатин и Иван Петряк с восемью голами на двоих. Сейчас в «Ференцвароше» сразу три украинских игрока, все они полузащитники – Харатин и арендованные у «Шахтера» Зубков и Игнатенко.
Нет только Петряка, который влип в нехорошую историю. В чемпионском сезоне-2018/19 он выступал за «Ференцварош» на правах аренды, все желали продолжения – руководство вело переговоры о полноценном трансфере, игрок нужен был Реброву, сам Петряк хотел остаться в клубе.
Кончилось все тем, что Петряк продолжил карьеру в Венгрии, но при этом в клубе-конкуренте – у «Шахтера» украинца купил за 1,6 млн евро «МОЛ-Види». Как обычно бывает в таких случаях – стороны обвиняли друг друга, наиболее популярная версия: Петряк запросил большую зарплату, агенты запудрили мозги. Игрока жутко невзлюбили фанаты «Ференцвароша», ничего не поменяло и открытое письмо, которое Петряк написал в инстаграме, поблагодарив их за поддержку.
«Ференцварош» играл в Лиге чемпионов уже без Петряка, но вылетел в Лигу Европы, где сумел дойти до группового этапа. Петряк же со своим «МОЛ-Види» покинул еврокубки еще 1 августа, да и проиграл кому – «Вадуцу» из Лихтенштейна (1:0, 0:2).
«Ференцварош» сейчас идет всего девятым в чемпионате Венгрии, но он сыграл всего два матча, в то время как почти все остальные провели уже четыре тура. Но начало все равно неудачное – 1:0 и 1:4. Зато победа над литовской «Судувой» позволила сыграть в группе ЛЕ с ЦСКА, «Лудогорцем» и «Эспаньолом». С болгарами будут особые матчи – они вылетели из Лиги чемпионов в июле именно от «Ференцвароша».
UPD. На конец октября «Ференцварош» – второй в чемпионате Венгрии, уступает три очка лидирующему «Фехервару», имея игру в запасе. Шесть побед в восьми матчах, пять из них – с разницей в один гол. В групповом этапе Лиги Европы венгры стартовали так себе: с «Эспаньолом» 1:1 в гостях – хороший результат, но затем влетели дома 0:3 «Лудогорцу».