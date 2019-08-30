«Ференцварош» тянет Сергей Ребров: выиграл чемпионство, взял украинцев, ругался с лидерами

В конце сезона-2016/17, когда победу в Украине отпраздновал «Шахтер», стало ясно, что Ребров, уже оставшийся без Рианчо, возглавлять «Динамо» не будет. «Не могу сказать, что хочу работать дальше или не хочу – это никого не интересует. Сначала президент должен для себя понимать, нужен я команде или нет», – сказал он после одного из матчей.

«Хочу получить какие-то гарантии. Гарантии того, что «Динамо» не устраивает место ниже первого, не выиграв ни одного трофея», – слова президента Игоря Суркиса. Не договорились, разошлись .

Киевляне назначили Александра Хацкевича, который потом завалил за три года три квалификации Лиги чемпионов и ничего не выиграл кроме украинских Суперкубков.

Ребров в это время был уже далеко от Украины – возглавил клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии . Результат – второе место в чемпионате (всего на очко меньше чем у чемпиона) и увольнение. Тренер же был недоволен долгами по зарплате и помимо этого рассказывал много интересного:

• «Игроков мотивировать на каждую тренировку. Сам образ жизни у них такой, что они целый день спят, многие приходят на тренировку, ничего не покушав. Стоят фрукты – они съели и пошли на тренировку».

• «В «Аль-Ахли» футболисты приезжают на таких крутых машинах, что им уже и дарить ничего не надо. Например, после выхода на чемпионат мира каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил по полтора миллиона долларов».

• «(о жаре после одного из матчей) Когда футболисты зашли в раздевалку на перерыв, они 10 минут лежали на полу, а после матча мы их еще дольше не могли поднять».

• «Продержаться целый сезон в Саудовской Аравии — это непросто. Там это удалось только двум или трем наставникам».