История Лиги Европы – это вечные перемены: название, герои и даже гимн
Для многих Лига Европы – абсолютно пресный турнир, который всегда позади Лиги чемпионов. Отставание прослеживается примерно во всем: в ЛЕ крутится меньше денег, рубятся менее сильные клубы, а после лигочемпионских триллеров по вторникам и средам, зрителям совершенно плевать, кто и как сыграл в Лиге Европы в четверг.
С историей Лиги чемпионов все прозрачно и просто, а вот у Лиги Европы занятное происхождение. Там тьма переименований, ребрендинги и вечный статус второсортного еврокубка, с которым постоянно борются.
Все началось с турнира для ярмарок
Предшественником ЛЕ был Кубок ярмарок – его в далеком 1955-м придумал швейцарский премьер-министр Эрнст Томмен. Идея соревнования неприлично простая: центры Европы, где есть известные ярмарки (Барселона, Копенгаген, Франкфурт, Лондон, Милан и т.д), собирают одну команду от города и выставляют ее на турнир. Принцип «один город — одна команда» был основным в течение тринадцати лет, пока в 1968-м сборные не разбавили призерами местных чемпионатов.
К концу 60-х турнир расцвел: в нем побеждали сильные клубы («Лидс», «Барселона», «Валенсия»), а интерес болельщиков постоянно рос. Логично, что УЕФА забрал Кубок ярмарок и уже с 1971-го трансформировал его в турнир имени себя.
Параллельно с Кубком ярмарок и Кубком УЕФА развивался турнир для любителей выигрывать локальные чашки – Кубок обладателей кубков УЕФА: туда попадали все те, кто выиграл внутренние кубки (не чемпионаты).
В 1961 году Эрнст Томмен придумал еще один евротурнир который назвали Кубок Интертото. Задумка Томмена могла умереть из-за отсутствия финансирования, но идею Томаса спасли букмекеры: конторам был выгоден летний турнир — так они бы продолжали работу и в межсезонье (как правило, Кубок Интертото стартовал в конце июля).
Отступление про три турнира из прошлого здесь не просто так: все они постепенно упразднялись, и из самостоятельных кубков сливались в один большой турнир. В 99-м к Кубку УЕФА прицепили Кубок обладателей Кубков, а в 2009-ом внедрили туда еще и кубок Интертото, завершив тотальный ребрендинг. Новый трофей называется Лига Европы УЕФА и живет уже десять лет.
Три гимна за 10 лет
Изменения касались всего: перестановки и слияния турниров влияли и на редизайн логотипов (их было 4), и на гимн Лиги Европы — за десятилетие он менялся трижды.
Первый саунд для Лиги Европы создали в 2009-м. Композитор Йохан Цвейг работал над заказом УЕФА два месяца и мечтал, что созданная им композиция будет так же популярна, как и гимн Лиги чемпионов.
Он ошибся: в 2015-м чиновники УЕФА задумали обновление гимна и обратились к немецкому композитору Михаэлю Кадельбаху. Тот рассказывал, что идеи для гимна брал из воспоминаний о матчах «Айнтрахта», которые посещал в молодости: «Я хотел, чтобы музыка отражала эмоции и энергетику, которые я переживал еще юношей, сидя с друзьями на трибунах и поддерживая свою команду, хлопая ей вне зависимости от того, выигрывала она или проигрывала».
Для звукового ребрендинга 2018-го УЕФА включил своих партнеров из агентства Massive Music. Правда, интересно обосновать новый гимн в УЕФА не смогли, выдав достаточно скучную причину: «Чтобы полнее передать страсть и энергию матчей Лиги Европы, был сочинен новый гимн. Вдохновляющая и мощная музыка передает природу турнира. Он сочетает современные и классические элементы, отдавая должное традициям и заглядывая в будущее».
Хитрость регламента: как попасть в ЛЧ через чужую победу в ЛЕ
В правилах Лиги Европы куча тонкостей и взаимосвязей с Лигой чемпионов. Вот самый простой пример:
Победитель Лиги Европы автоматически получает путевку в групповой этап ЛЧ — правило появилось четыре года назад. Изменения в регламенте работают в две стороны. Во-первых, так в Лигу чемпионов врывается клуб, слабо игравший в чемпионате («Севилья» в 2015 и 2016-м, «Юнайтед» — в 2017-м).
Во-вторых, если клуб-победитель ЛЕ вышел в групповой этап Лиги чемпионов напрямую (вошел в число призеров чемпионата), то его место занимает бронзовый призер пятой по рейтингу ассоциации УЕФА — Франции. Так уже было год назад, когда затащивший в Лиге Европы «Атлетико» заскочил в ЛЧ через серебро Ла Лиги. Этим они подарили Лигу чемпионов «Лиону».
Секреты той самой победы ЦСКА: в нее не верил никто, в перерыве финала Газзаев молился
Когда Лига Европы еще была Кубком УЕФА, фронтмены русского футбола (ЦСКА и «Зенит») успели по разу выиграть трофей. Первым титул хапнул ЦСКА: вылетев из Лиги чемпионов, они попали в сетку КУ с «Бенфикой», «Партизаном», «Осером» и «Пармой».
В финале ЦСКА ждал «Спортинг». Тот играл в родном Лиссабоне и первым забил, но во втором тайме рассыпался, пропустив три. Тренер «Спортинга» потом очень злился и говорил, что москвичам повезло в контратаках, а Валерий Газзаев еще до игры заявил: его футболисты круче на каждой позиции.
Вокруг той победой Газзаева и ЦСКА есть несколько забавных историй — и среди них не будет ни одной про усы.
***
Из Лиги чемпионов ЦСКА вылетел по вине «Челси»: Моуринью проиграл «Порту» и оставил ЦСКА без плей-офф. Сначала Газзаев был страшно зол на Жозе, но позже изменил свое мнение: «Теперь (после победы в финале) говорю Моуринью спасибо за то поражение. Как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Причем сразу несколько несчастий. Да, я обиделся тогда на Моуринью. Но спустя время сказал ему: «Жозе, спасибо тебе за то, что мы выиграли Кубок УЕФА!» Это произошло буквально следующей осенью, на форуме элитных тренеров Европы. Португалец, как известно, за словом в карман не полезет, и отреагировал он в своем стиле: «Ну я же знал!» Разумеется, после всего случившегося ни о какой обиде на него больше не было и речи».
***
Еще Газзаев общался с Арсеном Венгером. Тот искренне не понимал любовь Газзаева к схеме с тремя центрбеками. Однажды он даже подколол его спросив: «Ну, расскажи, как возможно с тремя защитниками выиграть Кубок УЕФА?».
Валерий Георгиевич подкол оценил, но взгляды не поменял − ЦСКА победил «Спортинг» с Игнашевичем и братьями Березуцкими в центре обороны. По словам Газзаева, после победы в кубке УЕФА он даже читал доклад про игру в три защитника на том же форуме, где его ранее стебал Венгер.
***
В победу ЦСКА верил только сам Газзаев. Даже жена говорила ему: «Валерочка, спустись, пожалуйста, на землю. Ты у меня фантаст, что ли?», — а футболисты тихо смеялись, когда слушали разговоры про финал.
Когда ЦСКА проигрывал, Газзаев грамотно провел разговор с командой. Он не стал врубать фен в стиле Фергюсона — вместо этого мужчина выдал спич в стиле Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье»:
«Такую тираду там выдал − весь в нее вложился. О том, что для каждого из них это, возможно, последние 45 минут в жизни, когда они играют в финале. И они должны провести его так, чтобы стать героями», − рассказывал Газзаев. Правда, одной мотивацией не обошлось:
«Нужно было найти какие-то слова – важные и правильные. Кричать, ругать игроков – ты ошибся, ты, ты! – исключено. Я бы их этим только убил. И я вслух помолился Богу. И их при выходе из раздевалки заставил. И Всевышний помог нам!
У меня была иконка, я ее все время с собой носил. Перед вторым таймом достал ее – и, когда игроки выходили на поле, поцеловал ее. Как и остальные христиане в команде. Эта иконка у меня до сих пор дома лежит».
Тоска и отсутствие амбиций
Любые изменения регламента, дизайна, названия не отменяли одну и ту же главную проблему: еврокубок под Лигой чемпионов всегда остается второсортным и менее значимым.
Авторитет Лиги Европы тает, потому что основной контингент соревнования: либо клубы без серьезных возможностей, либо топы, которые оказались здесь из-за проблем. Даже клубы, которые настроены ее выиграть, проходят всю сетку резервным составом. Посмотрите на этот «Челси»: они вышли в финал-2019, используя совсем не тех людей, которые играют в АПЛ (у нас есть об этом инфографика).
Причем радости от победы в ЛЕ не меньше, чем при выигрыше любого другого трофея. Лучше всего это иллюстрирует прошлогоднее интервью футболиста «Атлетико» Габи: в ноябре 2017-го он назвал Лигу Европы дерьмом, но после того, как выиграл трофей, несколько изменил взгляды:
«Этот трофей многое значит для нас. Моя фраза о том, что Лига Европы – дерьмо? Теперь я должен проглотить свои слова».
В 2015-м Георгий Черданцев написал в твиттере: «Днепр» в финале — это полная и окончательная дискредитация Лиги Европы. Пора закрывать», — мнение резкое, но абсолютно неверное. «Днепр», и любой другой андердог в финале не снижает престиж турнира, а лишь доказывает, что за трофей бьются не те, у кого больше денег, а те, кто лучше играет.
Критикуя Лигу Европы, все забывают один контраргумент: ее доступность дарит ослабевшим топам время на перезагрузку, а маленьким клубам – сказку и причастность к делам европейских турниров. Это история не про статус и деньги, а про сюжеты и широту футбольной географии. Когда бы еще лондонское дерби прошло в центре Азербайджана?
У автора есть телеграм-канал с кучей интересных сюжетов из футбола. Подписывайтесь