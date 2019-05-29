История Лиги Европы – это вечные перемены: название, герои и даже гимн

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Еще Газзаев общался с Арсеном Венгером. Тот искренне не понимал любовь Газзаева к схеме с тремя центрбеками. Однажды он даже подколол его спросив: «Ну, расскажи, как возможно с тремя защитниками выиграть Кубок УЕФА?».

Валерий Георгиевич подкол оценил, но взгляды не поменял − ЦСКА победил «Спортинг» с Игнашевичем и братьями Березуцкими в центре обороны. По словам Газзаева, после победы в кубке УЕФА он даже читал доклад про игру в три защитника на том же форуме, где его ранее стебал Венгер.

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В победу ЦСКА верил только сам Газзаев. Даже жена говорила ему: «Валерочка, спустись, пожалуйста, на землю. Ты у меня фантаст, что ли?», — а футболисты тихо смеялись, когда слушали разговоры про финал.

Когда ЦСКА проигрывал, Газзаев грамотно провел разговор с командой. Он не стал врубать фен в стиле Фергюсона — вместо этого мужчина выдал спич в стиле Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье»:

«Такую тираду там выдал − весь в нее вложился. О том, что для каждого из них это, возможно, последние 45 минут в жизни, когда они играют в финале. И они должны провести его так, чтобы стать героями», − рассказывал Газзаев. Правда, одной мотивацией не обошлось:

«Нужно было найти какие-то слова – важные и правильные. Кричать, ругать игроков – ты ошибся, ты, ты! – исключено. Я бы их этим только убил. И я вслух помолился Богу. И их при выходе из раздевалки заставил. И Всевышний помог нам!

У меня была иконка, я ее все время с собой носил. Перед вторым таймом достал ее – и, когда игроки выходили на поле, поцеловал ее. Как и остальные христиане в команде. Эта иконка у меня до сих пор дома лежит».