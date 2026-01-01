Алексей Михайличенко

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Киевское «Динамо» уволило Михайличенко. Он выиграл Кубок и взял серебро в УПЛ
#Алексей Михайличенко
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В Киеве недовольны тренировками Михайличенко, могут уйти легионеры. С момента назначения не прошло и месяца
#Динамо К
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