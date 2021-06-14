Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»

Контракт Яя Туре с «Ахматом» подписан до конца сезона-2021/22. Как сообщает сайт «Ахмата», обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев.

Туре завершил игровую карьеру в 2020 году. В феврале 2021-го он был назначен помощником главного тренера донецкого «Олимпика», а в мае покинул клуб.

Туре говорит на русском и хорошо его понимает. Он провел два сезона в донецком «Металлурге», когда был игроком.

«Ахмат» занял 11-е место в сезоне-2020/21 РПЛ.