Яя Туре
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Ахмат
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#Яя Туре #РПЛ #Ахмат

Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»

25 минут назад

Контракт Яя Туре с «Ахматом» подписан до конца сезона-2021/22. Как сообщает сайт «Ахмата», обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев.

Туре завершил игровую карьеру в 2020 году. В феврале 2021-го он был назначен помощником главного тренера донецкого «Олимпика», а в мае покинул клуб.

Туре говорит на русском и хорошо его понимает. Он провел два сезона в донецком «Металлурге», когда был игроком.

«Ахмат» занял 11-е место в сезоне-2020/21 РПЛ.

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