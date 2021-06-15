Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
Во время футбольной карьеры Яя Туре выигрывал чемпионаты Англии и Испании, побеждал в Лиге чемпионов. Его последним клубом был китайский «Циндао Хайню» из второго дивизиона. Там Туре закончил карьеру в 2020 году, а потом сразу начал учебу на тренерскую лицензию. Теперь «Ахмат» подписал контракт с Яя Туре – он будет помощником Талалаева.
Талалаев звал Туре еще в «Химки». Первые переговоры о приходе в «Ахмат» были зимой
Новости о приходе Туре в «Ахмат» появились еще в мае. Тогда их официально подтверждал агент Дмитрий Селюк. Говорил, что главный тренер «Ахмата» Талалаев обо всем договорился с Туре, но переговоры с клубом еще идут. Слова Селюка в тот момент: «Туре готов работать бесплатно». Позже стало известно, что он перечислит зарплату на помощь детям.
Андрей Талалаев рассказал о приходе Яя Туре в день официального объявления о трансфере. Талалаев думал о приглашении Туре еще во время работы в «Химках» в 2019 году. Тогда этому помешали возможности клуба. Переговоры о переходе в «Ахмат» велись еще во время зимнего перерыва. Сначала договаривался Талалаев, потом были переговоры по деталям контракта.
В обязанности Туре входит практическая работа на поле. Его задача – передача опыта и психологии победителя. На этом делают акцент все руководители и тренерский штаб «Ахмата». Президент «Ахмата» Магомед Даудов назвал приход Туре положительным моментом для всей РПЛ. И тоже написал в инстаграме, что Туре займется передачей опыта.
В 2013 году «Российская газета» делала интервью с Яя Туре. Тогда он ответил на вопрос о будущем, что может стать тренером: «Кстати, не исключаю, что смогу работать в России в этом качестве. Почему бы и нет?» В 2019-м его агент Дмитрий Селюк говорил о реальном варианте для Туре в России. И выражал собственное желание: «Я хочу, чтобы он туда переехал».
Яя Туре владеет шестью языками – знает и русский. Разговаривает на нем с Селюком, которого называет Папушка. Когда Туре играл за «Ман Сити», то приезжал в Москву на матч против ЦСКА. Там услышал уханье с трибун – указал на это арбитру. УЕФА расследовал тот эпизод и наказал ЦСКА частичным закрытием трибун.
Автор Eurosport Дмитрий Зимин ранее выпускал материал, где рассказывал о переговорах Туре с «Тамбовом» и «Сочи». В «Сочи» он не прошел через одобрение тренерского штаба – там не поняли, что Туре может дать команде. Этой весной Туре все равно готовился к потенциальной работе в России. Даже посмотрел за короткое время четыре матча «Спартака».
Пожелание «Тамбову» из 2018-го:
Туре четыре месяца работал в донецком «Олимпике». Команда чуть не вылетела из УПЛ
15 января Яя Туре официально пришел в донецкий «Олимпик» на роль ассистента. Селюк тоже объяснял это передачей опыта для футболистов. «Олимпик» неплохо провел зимние товарищеские матчи, но начал вторую часть сезона с серии из восьми поражений. Всего за 26 игр в УПЛ команда набрала 22 очка. Она заняла предпоследнее место в чемпионате.
Туре отработал в «Олимпике» чуть больше четырех месяцев. В мае у команды сменился главный тренер – в его штабе Туре уже не остался. «Олимпик» попрощался с ним ярким сообщением, где отмечал открытость Туре и его харизму. Сейчас Яя Туре по-прежнему проходит обучение для получения тренерской лицензии Pro.
Яя Туре не просто так оказался именно в Донецке. Донецкий «Металлург» был его вторым клубом в карьере игрока, «Олимпик» – первый в тренерской. Туре связывал приход в «Олимпик» именно с получением тренерской лицензии. Работу там он рассматривал через получение новых знаний, которые в будущем помогут ему стать хорошим тренером.
В «Олимпике» Туре не получал денег за работу – называл ее волонтерской. Во время матчей он порывался на поле: просил тренера выйти хотя бы на десять минут. Туре называет лицензию Pro целью на ближайшие несколько лет. Когда получит, то двинется на самостоятельную работу. С игроками «Олимпика» он разговаривал на русском и украинском языках.