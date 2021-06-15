Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ

Талалаев звал Туре еще в «Химки». Первые переговоры о приходе в «Ахмат» были зимой

Новости о приходе Туре в «Ахмат» появились еще в мае. Тогда их официально подтверждал агент Дмитрий Селюк. Говорил, что главный тренер «Ахмата» Талалаев обо всем договорился с Туре, но переговоры с клубом еще идут. Слова Селюка в тот момент: «Туре готов работать бесплатно». Позже стало известно, что он перечислит зарплату на помощь детям.

Андрей Талалаев рассказал о приходе Яя Туре в день официального объявления о трансфере. Талалаев думал о приглашении Туре еще во время работы в «Химках» в 2019 году. Тогда этому помешали возможности клуба. Переговоры о переходе в «Ахмат» велись еще во время зимнего перерыва. Сначала договаривался Талалаев, потом были переговоры по деталям контракта.

В обязанности Туре входит практическая работа на поле. Его задача – передача опыта и психологии победителя. На этом делают акцент все руководители и тренерский штаб «Ахмата». Президент «Ахмата» Магомед Даудов назвал приход Туре положительным моментом для всей РПЛ. И тоже написал в инстаграме, что Туре займется передачей опыта.