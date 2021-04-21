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#Виталий Гудиев #Футбол #Кубок России #Крылья Советов #Ахмат

Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?

вчера, 19:27

Полуфинал Кубка России. «Ахмат»«Крылья Советов». Нули в основное время и серия пенальти.

Она сразу же началась интересно. Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев встал не по центру, а ближе к левой от себя штанге. Иван Сергеев пробил в свободный угол, Гудиев прыгнул туда, но не дотянулся. План не сработал.

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При следующих ударах Гудиев стоял уже по центру, но тоже не спас. «Крылья» победили по пенальти 4:1 и прошли в финал Кубка. У них тоже была интересная история с вратарем. Игру провел Иван Ломаев, но для пенальти вышел Евгений Фролов – он потащил два удара (среди них – паненка от Бернарда Бериши).

«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка

Всю серию пенальти можно посмотреть здесь.

А кто такой Гудиев? В 2015-м международный центр спортивных исследований (CIES) включал Гудиева в список самых перспективных футболистов мира. Когда Гудиеву было 18, инсайдеры писали, что им интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Но из «Алании» он перешел в «Ахмат», где играет уже восемь лет.

Основным вратарем Гудиев стал только в этом сезоне (12 матчей, 10 пропущенных в РПЛ). Раньше Гудиев играл за вторую команду, молодежку или сидел в запасе. Самый яркий момент в «Ахмате» – отбитый пенальти от Гранквиста в 2017-м.

В «Алании» у Гудиева был киношный дебют. В 17 лет он отбил пенальти от Кержакова, но Быстров добил.

Тогда Гудиев не экспериментировал при расположении в воротах.

Все фото: Телеспорт
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