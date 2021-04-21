Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?

Всю серию пенальти можно посмотреть здесь.

А кто такой Гудиев? В 2015-м международный центр спортивных исследований (CIES) включал Гудиева в список самых перспективных футболистов мира. Когда Гудиеву было 18, инсайдеры писали, что им интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Но из «Алании» он перешел в «Ахмат», где играет уже восемь лет.

Основным вратарем Гудиев стал только в этом сезоне (12 матчей, 10 пропущенных в РПЛ). Раньше Гудиев играл за вторую команду, молодежку или сидел в запасе. Самый яркий момент в «Ахмате» – отбитый пенальти от Гранквиста в 2017-м.