«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка
Первый полуфинал Кубка России – матч «Ахмата» и «Крыльев Советов» в Грозном. 90 минут без голов – и сразу серия пенальти. С этого сезона в Кубке такие правила – без овертайма на поздних стадиях.
В 1/8 и 1/4 финала все 12 матчей закончились в основное время. В 13-м по счету состоялась серия пенальти.
«Крылья» произвели замену вратаря сразу перед серией – Евгений Фролов заменил Ивана Ломаева.
Фролов в оставшееся время практически не вступал в игру и пробыл на поле четыре минуты.
Во время серии пенальти «Крылья» повели 2:1, у «Ахмата» был удар в запасе. Бил Янку, и Фролов отразил удар ногами.
Затем «Крылья» увеличили счет до 3:1, «Ахмату» нужно было забивать. Бериша исполнил паненку – Фролов легко забрал мяч, особо не двигаясь.
Следующий удар «Крыльев» оказался последним. Комбаров забил – 4:1, и самарский клуб вышел в финал.
А Фролов во время празднования показывал на Ломаева.
И они долго обнимались.
Два разных примера из больших матчей в мировой истории:
В четвертьфинале ЧМ-2014 встречались Голландия и Коста-Рика. Тим Крул заменил на 120-й минуте Яспера Силессена. Голландия выиграла 4:3 по пенальти, а Крул отразил два удара. Силессен был недоволен, но извинился после матча. Главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал комментировал: «Крул – лучший в команде по отражению пенальти. До игры мы ничего не говорили основному вратарю Силессену, чтобы не отвлекать и не расстраивать его».
Второй пример – финал Кубка английской лиги в 2019-м. «Челси» играл против «Ман Сити», Маурицио Сарри готовился заменить Кепу на Кабальеро, но все вышло не так, как с Крулом. Кепа отказался уходить из ворот. Замена так и не состоялась, а Кепа хоть и отразил один удар, но «Челси» проиграл.
Фролов в «Крыльях» начинал сезон основным вратарем. В ноябре в матче 23-го тура в Хабаровске он был заменен из-за травмы уже в первом тайме. Первый с того времени выход на поле состоялся только через полгода – как раз в Грозном.
22-летний Ломаев доиграл календарный 2020-й и начал в 2021-м. Когда он ездил на молодежный чемпионат Европы, ворота «Крыльев» защищал не Фролов, а Богдан Овсянников, который вышел и на победный четвертьфинальный матч против «Динамо» в Кубке. Фролов оставался в запасе.
Последние годы карьеры Фролова – разные клубы и разные лиги. В ФНЛ играл за «Сахалин», «Кубань», «Балтику» и «Оренбург», в РПЛ – за «Оренбург», «Сочи» и «Крылья». Теперь – в ФНЛ с «Крыльями», а еще – в финале Кубка. Где в случае серии пенальти готов помочь снова.
«Не скажу, что я знал, как бьет Бериша. Честно, я даже не видел, как он бьет. И как остальные ребята бьют, тоже не знал, но опять же удача, слава богу, получилось».