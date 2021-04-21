«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка

Фролов в «Крыльях» начинал сезон основным вратарем. В ноябре в матче 23-го тура в Хабаровске он был заменен из-за травмы уже в первом тайме. Первый с того времени выход на поле состоялся только через полгода – как раз в Грозном.

22-летний Ломаев доиграл календарный 2020-й и начал в 2021-м. Когда он ездил на молодежный чемпионат Европы, ворота «Крыльев» защищал не Фролов, а Богдан Овсянников, который вышел и на победный четвертьфинальный матч против «Динамо» в Кубке. Фролов оставался в запасе.

Последние годы карьеры Фролова – разные клубы и разные лиги. В ФНЛ играл за «Сахалин», «Кубань», «Балтику» и «Оренбург», в РПЛ – за «Оренбург», «Сочи» и «Крылья». Теперь – в ФНЛ с «Крыльями», а еще – в финале Кубка. Где в случае серии пенальти готов помочь снова.