Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка

ЦСКА выиграл у тульского «Арсенала» в четвертьфинале Кубка России во втором матче под руководством Ивицы Олича. Первый также был выигран 2:1 у «Тамбова» в РПЛ.

Герой и антигерой в одном лице – Евгений Луценко, который сначала забил, а при счете 1:1 был удален с поля – так «Арсенал» более получаса играл в меньшинстве и в итоге не выстоял.

Общие черты обеих побед Олича во главе ЦСКА:

🔁 Гостевые – против команд из нижней части турнирной таблицы (пусть и в разных соревнованиях).

🔁 Волевые. В первом случае ЦСКА сравнял счет через 10 минут, во второй игре – через 15.

🔁 Защитники влияют на результат – в первой игре один из пенальти заработал Фернандес, во второй забили вообще двое – он же и Карпов.

🔁 Голы со стандартов пока в обоих матчах – с пенальти два «Тамбову», после подачи со штрафного при мяче Карпова «Арсеналу».

А главная красота – победный ассист Дзагоева, который вышел на поле примерно за 20 минут до конца.