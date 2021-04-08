Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка
ЦСКА выиграл у тульского «Арсенала» в четвертьфинале Кубка России во втором матче под руководством Ивицы Олича. Первый также был выигран 2:1 у «Тамбова» в РПЛ.
Герой и антигерой в одном лице – Евгений Луценко, который сначала забил, а при счете 1:1 был удален с поля – так «Арсенал» более получаса играл в меньшинстве и в итоге не выстоял.
Общие черты обеих побед Олича во главе ЦСКА:
🔁 Гостевые – против команд из нижней части турнирной таблицы (пусть и в разных соревнованиях).
🔁 Волевые. В первом случае ЦСКА сравнял счет через 10 минут, во второй игре – через 15.
🔁 Защитники влияют на результат – в первой игре один из пенальти заработал Фернандес, во второй забили вообще двое – он же и Карпов.
🔁 Голы со стандартов пока в обоих матчах – с пенальти два «Тамбову», после подачи со штрафного при мяче Карпова «Арсеналу».
А главная красота – победный ассист Дзагоева, который вышел на поле примерно за 20 минут до конца.
Просто посмотрите, что можно придумать Дзагоеву, чтобы из вратарской забил именно Марио Фернандес, который находится так далеко.
А он придумал. Покатил по прямой, и набежавший Фернандес был точен. Так состоялся победный гол.
Посмотреть гол можно на сайте «Телеспорта».
Олич и Дзагоев не успели поиграть вместе за ЦСКА. В январе 2007-го 27-летний Олич ушел в «Гамбург», а через десять месяцев ЦСКА подписал 17-летнего Дзагоева.
Интересное переплетение было на ЧМ-2018, когда Дзагоев сделал голевой ассист именно на Фернандеса в четвертьфинале Россия – Хорватия. Олич был ассистентом Златко Далича во главе хорватской команды. «Россия меня удивила – когда мы вели со счетом 2:1, они сделали все, чтобы отыграться», – сказал тогда Олич.
Счет сравнялся – 2:2, но хорваты победили по пенальти.
Сейчас Дзагоев сыграл за ЦСКА впервые под руководством Олича и тут же выдал решающий голевой пас. Теперь в полуфинале Дзагоев, Фернандес и Олич вышли все вместе, но – в полуфинал Кубка России. В полуфинале ЧМ был Олич, но без наших.
Пока у Дзагоева в сезоне мало результативных действия, но все важные: гол «Химкам» (победа), победный гол «Ротору», ассист на победный гол в игре с «Ростовом». Теперь – роскошный ассист в Кубке. И это после полуторамесячной паузы из-за травмы.