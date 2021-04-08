Алан Дзагоев
Кубок России
Футбол
Марио Фернандес
Ивица Олич
ЦСКА
Арсенал Тула
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#Алан Дзагоев #Футбол #Ивица Олич #Кубок России #ЦСКА #Арсенал Тула #Марио Фернандес

Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка

08 апреля, 22:30

ЦСКА выиграл у тульского «Арсенала» в четвертьфинале Кубка России во втором матче под руководством Ивицы Олича. Первый также был выигран 2:1 у «Тамбова» в РПЛ.

Герой и антигерой в одном лице – Евгений Луценко, который сначала забил, а при счете 1:1 был удален с поля – так «Арсенал» более получаса играл в меньшинстве и в итоге не выстоял.

Общие черты обеих побед Олича во главе ЦСКА:

🔁 Гостевые – против команд из нижней части турнирной таблицы (пусть и в разных соревнованиях).

🔁 Волевые. В первом случае ЦСКА сравнял счет через 10 минут, во второй игре – через 15.

🔁 Защитники влияют на результат – в первой игре один из пенальти заработал Фернандес, во второй забили вообще двое – он же и Карпов.

🔁 Голы со стандартов пока в обоих матчах – с пенальти два «Тамбову», после подачи со штрафного при мяче Карпова «Арсеналу».

А главная красота – победный ассист Дзагоева, который вышел на поле примерно за 20 минут до конца.

Просто посмотрите, что можно придумать Дзагоеву, чтобы из вратарской забил именно Марио Фернандес, который находится так далеко.

Скриншоты с видео на сайте «Телеспорта»

А он придумал. Покатил по прямой, и набежавший Фернандес был точен. Так состоялся победный гол.

Скриншоты с видео на сайте «Телеспорта»

Скриншоты с видео на сайте «Телеспорта»

Скриншоты с видео на сайте «Телеспорта»

Скриншоты с видео на сайте «Телеспорта»

Скриншоты с видео на сайте «Телеспорта»

Посмотреть гол можно на сайте «Телеспорта».

Олич и Дзагоев не успели поиграть вместе за ЦСКА. В январе 2007-го 27-летний Олич ушел в «Гамбург», а через десять месяцев ЦСКА подписал 17-летнего Дзагоева.

Интересное переплетение было на ЧМ-2018, когда Дзагоев сделал голевой ассист именно на Фернандеса в четвертьфинале РоссияХорватия. Олич был ассистентом Златко Далича во главе хорватской команды. «Россия меня удивила – когда мы вели со счетом 2:1, они сделали все, чтобы отыграться», – сказал тогда Олич.

Счет сравнялся – 2:2, но хорваты победили по пенальти.

РФС

Сейчас Дзагоев сыграл за ЦСКА впервые под руководством Олича и тут же выдал решающий голевой пас. Теперь в полуфинале Дзагоев, Фернандес и Олич вышли все вместе, но – в полуфинал Кубка России. В полуфинале ЧМ был Олич, но без наших.

Пока у Дзагоева в сезоне мало результативных действия, но все важные: гол «Химкам» (победа), победный гол «Ротору», ассист на победный гол в игре с «Ростовом». Теперь – роскошный ассист в Кубке. И это после полуторамесячной паузы из-за травмы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Алан Дзагоев
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#Арсенал Тула
#Марио Фернандес