Иван Сергеев
ФНЛ
ПФЛ
Футбол
Крылья Советов
Торпедо
Поделиться:
Комментарии:
0
#Иван Сергеев #Футбол #ФНЛ #Крылья Советов #ПФЛ #Торпедо

Лучший русский бомбардир – парень, который сыграл в РПЛ всего 14 минут за карьеру

15 минут назад
Валера Полевиков

Знакомьтесь – Иван Сергеев. 

Лучший бомбардир ФНЛ в этом сезоне. Лучший бомбардир ФНЛ в прошлом сезоне. Лучший бомбардир Центра ПФЛ в позапрошлом сезоне. Лучший бомбардир Центра ПФЛ в позапозапрошлом сезоне. 

Вау. Как все это возможно и откуда он вообще взялся?

Что мы знаем про Сергеева: не любит тему денег, жалуется на эмоции, ходит в церковь

Родился в Череповце в 1995-м. Карьеру начал в московском «Строгино» в 2014-м. Полгода отыграл в аренде в латвийской «Риге» у Хомухи (неудачно). Полгода в «Тамбове» у Талалаева (неудачно). Последние два сезона в «Торпедо» и «Крыльях» (очень удачно).

У Сергеева 90 голов в 188 матчах. То есть он держит уровень в гол через матч. Редкая частотность для русского футбола.

В декабре 2019-го агент Сергеева рассказывал, что они общаются с ЦСКА и еще 5-6 клубами РПЛ. Летом 2020-го Сергеев из «Торпедо» перешел в «Крылья Советов». По словам самого Сергеева, потому что «Торпедо» перестало ставить задачу по выходу в РПЛ, а «Крылья» команда с амбициями и сделавшая ему конкретное предложение. 

В интервью Сергеев постоянно давит, что ему не нравится тема денег и что есть много вещей важнее. Из соцсетей у него только инстаграм. Кроме футбола любит: «Вообще весь спорт, часто смотрю трансляции. Также в свободное время могу в приставку поиграть. Но в основном все мысли направлены на футбол».

Еще набор важных цитат Сергеева:

🔼 «В детстве я играл в центре полузащиты, но после перехода в «Строгино» Владимир Щербак стал наигрывать меня центральным нападающим».

1️⃣0️⃣ «Буквально десяти минут хватает на поле, чтобы оценить игрока и понять его слабости».

Идеальный бомбардир – это Гринвуд из «МЮ». Ломает систему ожидаемых голов и бьет с обеих ног

ФК «Торпедо»

⚽️ «Была серия, когда не мог забить. Но держал в голове такой совет: «Моменты есть – это уже хорошо. Плохо, когда нет моментов».

💔 «Но эмоции – мое слабое место. Бывает, что на поле я не могу с ними справиться. Тяжело отхожу от неудачных матчей. Даже наш тренерский штаб часто обращает внимание на то, что мне нужно научиться справляться с эмоциями. В этом плане мне есть, куда расти».

💚 «Я очень добрый и мягкий человек, мало кому могу сказать слово «нет». Если честно, даже не пытаюсь бороться с этой чертой характера, стараюсь принимать себя таким, какой я есть и каким меня воспитали родители».

👨‍👩‍👦‍👦 «В жизни у меня есть две цели: создать хорошую семью и добиться максимальных высот в футболе. Я хотел бы вырасти в большого игрока, небольшими шагами двигаюсь в этом направлении».

⛪️ «Вера – то, что помогает мне двигаться вперед. На выездах мы с Артемом Самсоновым часто ходим в храм неподалеку от гостиницы: ставим свечи, молимся. Выходя на поле, прошу у бога, чтобы удача сегодня оказалась на нашей стороне. Также часто молюсь о здоровье родителей и близких, это самое главное».

🇩🇪 «Я очень хочу поиграть в РПЛ, в идеале – попасть в сборную, а впоследствии уехать за границу. Я с детства вижу себя в немецкой Бундеслиге».

🔴⚪️ «В России симпатизирую «Спартаку».

🟡⚫️ «В Европе всегда болел за дортмундскую«Боруссию»

🔝 «Могу практически в каждой команде назвать интересных для меня игроков. Из той же «Сельты» Аспас, из «Боруссии» – Ройс. Марсьяль, братья Азары».

🖥 «Я смотрю много футбола. Даже показывают какой-нибудь «Бетис» – «Эйбар», и я буду смотреть. Не обязательно особенно вдумчиво, конечно. Часто футбол идет фоном, а я сижу в мессенджерах или с родителями разговариваю. Так что не думайте, что я такой эксперт и целыми днями отсматриваю игры».

Почему он так много забивает? В чем его уникальность? Что он вообще за игрок?

Еще раз: последние четыре сезона Сергеев – лучший бомбардир во всех лигах, где играет. 

В чем его сила? Рассказывает Алексей Черняк – специалист по ФНЛ, автор «Контрпресса» и телеграм-канала «ТТДеско»:

«У Сергеева типичный профиль страйкера. Он человек штрафной. Даже не совсем штрафной, а больше вратарской. Если посмотреть карту его голов за последние сезоны, он очень много забивает из радиуса 11 метров. Он может реализовывать ровно то, что ему будут создавать, по максимуму.

ФК «Торпедо»

Сергеев – игрок зависимый от того, будут ли на него играть. Ему нужно создавать моменты. У него много голов после стандартов, на добиваниях, при отскоках. У него есть вот эта голевая чуйка. Да, он может сам убежать, обыграться с партнером. Как форвард он может многое. Но все это многое он может в основном в пределах штрафной. У него в среднем по восемь касаний в штрафной за матч в этом сезоне. Я не знаю, у кого еще так много касаний внутри штрафной. Даже у «Алании», которая играет очень командно и часто доводит мяч до штрафной, нет у игроков столько касаний.

Почему у него получилось перенести этот стиль из «Торпедо» в «Крылья» – потому что отчасти у команд похожая игра. И «Торпедо» играло много навесами в прошлом сезоне, и «Крылья» в этом сезоне просто долбят в Сергеева с флангов. К тому же есть Комбаров, Полуяхтов, которые умеют навешивать в голову.

Если сравнивать Сергеева с кем-то из больших игроков, можно найти какие-то сходства с Левандовским. Но в отличие от него у Сергеева достаточно слабая игра вне штрафной. Ему сложнее подстраиваться, искать открытые пространства, и он это не очень любит делать.

Если «Крылья» выйдут в РПЛ, а Сергеев останется, ему много над чем нужно будет поработать. Во-первых, над взаимодействиями с партнерами. Чтобы не быть отрезанным от команды и не просто стоять в штрафной. Во-вторых, над верховыми единоборствами, желательно с набором массы, чтобы он мог потолкаться. Потому что он много забивает на свободных мячах в воздухе. А вот в борьбе ему сложнее».

Телеграм-канал автора материала – о футбольных тонкостях

 

Все фото: ФК «Крылья Советов» / ФК «Торпедо»
ТУТ ЕЩЕ ПРО ТЕХ, КТО МНОГО ЗАБИВАЕТ
Новый бомбардир «Ростова» – японец Хасимото. Учит языки и мечтает об автобиографии
Все о Кучаеве – новом главном бомбардире ЦСКА. Встречается с фигуристкой и попал в клуб бонусом за трансфер другого
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Иван Сергеев
#Футбол
#ФНЛ
#Крылья Советов
#ПФЛ
#Торпедо