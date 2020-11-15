Лучший русский бомбардир – парень, который сыграл в РПЛ всего 14 минут за карьеру

⚽️ «Была серия, когда не мог забить. Но держал в голове такой совет: «Моменты есть – это уже хорошо. Плохо, когда нет моментов».

💔 «Но эмоции – мое слабое место. Бывает, что на поле я не могу с ними справиться. Тяжело отхожу от неудачных матчей. Даже наш тренерский штаб часто обращает внимание на то, что мне нужно научиться справляться с эмоциями. В этом плане мне есть, куда расти».

💚 «Я очень добрый и мягкий человек, мало кому могу сказать слово «нет». Если честно, даже не пытаюсь бороться с этой чертой характера, стараюсь принимать себя таким, какой я есть и каким меня воспитали родители».

👨‍👩‍👦‍👦 «В жизни у меня есть две цели: создать хорошую семью и добиться максимальных высот в футболе. Я хотел бы вырасти в большого игрока, небольшими шагами двигаюсь в этом направлении».

⛪️ «Вера – то, что помогает мне двигаться вперед. На выездах мы с Артемом Самсоновым часто ходим в храм неподалеку от гостиницы: ставим свечи, молимся. Выходя на поле, прошу у бога, чтобы удача сегодня оказалась на нашей стороне. Также часто молюсь о здоровье родителей и близких, это самое главное».