Лучший русский бомбардир – парень, который сыграл в РПЛ всего 14 минут за карьеру
Знакомьтесь – Иван Сергеев.
Лучший бомбардир ФНЛ в этом сезоне. Лучший бомбардир ФНЛ в прошлом сезоне. Лучший бомбардир Центра ПФЛ в позапрошлом сезоне. Лучший бомбардир Центра ПФЛ в позапозапрошлом сезоне.
Вау. Как все это возможно и откуда он вообще взялся?
Что мы знаем про Сергеева: не любит тему денег, жалуется на эмоции, ходит в церковь
Родился в Череповце в 1995-м. Карьеру начал в московском «Строгино» в 2014-м. Полгода отыграл в аренде в латвийской «Риге» у Хомухи (неудачно). Полгода в «Тамбове» у Талалаева (неудачно). Последние два сезона в «Торпедо» и «Крыльях» (очень удачно).
У Сергеева 90 голов в 188 матчах. То есть он держит уровень в гол через матч. Редкая частотность для русского футбола.
В декабре 2019-го агент Сергеева рассказывал, что они общаются с ЦСКА и еще 5-6 клубами РПЛ. Летом 2020-го Сергеев из «Торпедо» перешел в «Крылья Советов». По словам самого Сергеева, потому что «Торпедо» перестало ставить задачу по выходу в РПЛ, а «Крылья» команда с амбициями и сделавшая ему конкретное предложение.
В интервью Сергеев постоянно давит, что ему не нравится тема денег и что есть много вещей важнее. Из соцсетей у него только инстаграм. Кроме футбола любит: «Вообще весь спорт, часто смотрю трансляции. Также в свободное время могу в приставку поиграть. Но в основном все мысли направлены на футбол».
Еще набор важных цитат Сергеева:
🔼 «В детстве я играл в центре полузащиты, но после перехода в «Строгино» Владимир Щербак стал наигрывать меня центральным нападающим».
1️⃣0️⃣ «Буквально десяти минут хватает на поле, чтобы оценить игрока и понять его слабости».
Идеальный бомбардир – это Гринвуд из «МЮ». Ломает систему ожидаемых голов и бьет с обеих ног
⚽️ «Была серия, когда не мог забить. Но держал в голове такой совет: «Моменты есть – это уже хорошо. Плохо, когда нет моментов».
💔 «Но эмоции – мое слабое место. Бывает, что на поле я не могу с ними справиться. Тяжело отхожу от неудачных матчей. Даже наш тренерский штаб часто обращает внимание на то, что мне нужно научиться справляться с эмоциями. В этом плане мне есть, куда расти».
💚 «Я очень добрый и мягкий человек, мало кому могу сказать слово «нет». Если честно, даже не пытаюсь бороться с этой чертой характера, стараюсь принимать себя таким, какой я есть и каким меня воспитали родители».
👨👩👦👦 «В жизни у меня есть две цели: создать хорошую семью и добиться максимальных высот в футболе. Я хотел бы вырасти в большого игрока, небольшими шагами двигаюсь в этом направлении».
⛪️ «Вера – то, что помогает мне двигаться вперед. На выездах мы с Артемом Самсоновым часто ходим в храм неподалеку от гостиницы: ставим свечи, молимся. Выходя на поле, прошу у бога, чтобы удача сегодня оказалась на нашей стороне. Также часто молюсь о здоровье родителей и близких, это самое главное».
🇩🇪 «Я очень хочу поиграть в РПЛ, в идеале – попасть в сборную, а впоследствии уехать за границу. Я с детства вижу себя в немецкой Бундеслиге».
🔴⚪️ «В России симпатизирую «Спартаку».
🟡⚫️ «В Европе всегда болел за дортмундскую«Боруссию».
🔝 «Могу практически в каждой команде назвать интересных для меня игроков. Из той же «Сельты» Аспас, из «Боруссии» – Ройс. Марсьяль, братья Азары».
🖥 «Я смотрю много футбола. Даже показывают какой-нибудь «Бетис» – «Эйбар», и я буду смотреть. Не обязательно особенно вдумчиво, конечно. Часто футбол идет фоном, а я сижу в мессенджерах или с родителями разговариваю. Так что не думайте, что я такой эксперт и целыми днями отсматриваю игры».
Почему он так много забивает? В чем его уникальность? Что он вообще за игрок?
Еще раз: последние четыре сезона Сергеев – лучший бомбардир во всех лигах, где играет.
В чем его сила? Рассказывает Алексей Черняк – специалист по ФНЛ, автор «Контрпресса» и телеграм-канала «ТТДеско»:
«У Сергеева типичный профиль страйкера. Он человек штрафной. Даже не совсем штрафной, а больше вратарской. Если посмотреть карту его голов за последние сезоны, он очень много забивает из радиуса 11 метров. Он может реализовывать ровно то, что ему будут создавать, по максимуму.
Сергеев – игрок зависимый от того, будут ли на него играть. Ему нужно создавать моменты. У него много голов после стандартов, на добиваниях, при отскоках. У него есть вот эта голевая чуйка. Да, он может сам убежать, обыграться с партнером. Как форвард он может многое. Но все это многое он может в основном в пределах штрафной. У него в среднем по восемь касаний в штрафной за матч в этом сезоне. Я не знаю, у кого еще так много касаний внутри штрафной. Даже у «Алании», которая играет очень командно и часто доводит мяч до штрафной, нет у игроков столько касаний.
Почему у него получилось перенести этот стиль из «Торпедо» в «Крылья» – потому что отчасти у команд похожая игра. И «Торпедо» играло много навесами в прошлом сезоне, и «Крылья» в этом сезоне просто долбят в Сергеева с флангов. К тому же есть Комбаров, Полуяхтов, которые умеют навешивать в голову.
Если сравнивать Сергеева с кем-то из больших игроков, можно найти какие-то сходства с Левандовским. Но в отличие от него у Сергеева достаточно слабая игра вне штрафной. Ему сложнее подстраиваться, искать открытые пространства, и он это не очень любит делать.
Если «Крылья» выйдут в РПЛ, а Сергеев останется, ему много над чем нужно будет поработать. Во-первых, над взаимодействиями с партнерами. Чтобы не быть отрезанным от команды и не просто стоять в штрафной. Во-вторых, над верховыми единоборствами, желательно с набором массы, чтобы он мог потолкаться. Потому что он много забивает на свободных мячах в воздухе. А вот в борьбе ему сложнее».
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