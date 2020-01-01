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Лента
Матч-центр
Моя команда
ЦСКА
Москва
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Сайт
pfc-cska.com
Страна
Россия
Стадион
ВЭБ Арена
Тренер
Виктор Гончаренко
В. Гончаренко
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Однажды на поле «Лужников» выбежала собака – и ее обласкал Вагнер 🐕❤️
#РПЛ
11 мая, 16:08
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
#Евгений Гинер
26 мая, 13:54
Путин и встреча с ЦСКА-2005. Ярче всех был Вагнер: не понимал ни слова и кинул Путину мяч, чтобы запомниться
#ЦСКА
18 мая, 17:53
Куда пропал Чиди Одиа
#Чиди Одиа
18 мая, 13:16
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
#Александр Тихоновецкий
06 мая, 06:46
Самый важный матч «Спартака» в XXI веке – дерби с ЦСКА, где решилось чемпионство
#Спартак
30 апреля, 15:25
Гинер мечтал о чемпионате из частных клубов, а теперь сам передал ЦСКА под управление госкорпорации
#ЦСКА
22 апреля, 18:28
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
21 марта, 14:20
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