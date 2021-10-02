Аномалия матча ЦСКА и «Краснодара»: самый результативный по ударам в РПЛ, но 0 голов
В 10 туре РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Краснодар». Истории вокруг этой встречи:
1. Встреча Виктора Гончаренко с бывшим клубом. Но Гончаренко получил бан в матче с «Ахматом» и смотрел матч из вип-ложи. Периодически камера ловила, как Гончаренко отправлял кому-то сообщения.
2. Встреча братьев Березуцких. Алексей – главный в ЦСКА, Василий входит в штаб Гончаренко в «Краснодаре». Но даже бан Гончаренко не столкнул их в статусе двух главных тренеров – исполняющим обязанности в «Краснодаре» на этой встрече был Александр Ермакович.
Но встреча не порадовала голами – нулевая ничья:
- Первая нулевая ничья в сезоне и для «Краснодара», и для ЦСКА.
- Вторая нулевая ничья в туре.
- «Краснодар» не сделал ни одной замены в матче с ЦСКА. Такое случилось впервые в сезоне.
- «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей подряд.
- У ЦСКА серия из четырех встреч в Премьер-лиге без поражений.
Но интересный момент в другом: на двоих команды нанесли 49 девять ударов. Из них в створ полетели 14. Но ни один не достиг цели. Opta говорит, что это рекорд с момента, когда компания занимается сбором данных (то есть с 2009 года).
РПЛ же показывает другие цифры по ударам – 14:30. При этом комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко сразу же после завершения матча сказал, что это рекорд по ударам с сезона-2018/19.
После матча Березуцкий сказал: «Неплохая игра. Закончили 0:0, но обе команды хотели победить, имели моменты. Проблемы в опорной зоне? Полузащитники «Краснодара» узко заходили в центр, создавали преимущество там, много подборов мы проиграли. Но это не личная дуэль Мухина и Крыховяка».