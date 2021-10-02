Аномалия матча ЦСКА и «Краснодара»: самый результативный по ударам в РПЛ, но 0 голов

В 10 туре РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Краснодар». Истории вокруг этой встречи:

1. Встреча Виктора Гончаренко с бывшим клубом. Но Гончаренко получил бан в матче с «Ахматом» и смотрел матч из вип-ложи. Периодически камера ловила, как Гончаренко отправлял кому-то сообщения.

2. Встреча братьев Березуцких. Алексей – главный в ЦСКА, Василий входит в штаб Гончаренко в «Краснодаре». Но даже бан Гончаренко не столкнул их в статусе двух главных тренеров – исполняющим обязанности в «Краснодаре» на этой встрече был Александр Ермакович.

Но встреча не порадовала голами – нулевая ничья:

Первая нулевая ничья в сезоне и для «Краснодара», и для ЦСКА.

Вторая нулевая ничья в туре.

«Краснодар» не сделал ни одной замены в матче с ЦСКА. Такое случилось впервые в сезоне.

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей подряд.

У ЦСКА серия из четырех встреч в Премьер-лиге без поражений.

Но интересный момент в другом: на двоих команды нанесли 49 девять ударов. Из них в створ полетели 14. Но ни один не достиг цели. Opta говорит, что это рекорд с момента, когда компания занимается сбором данных (то есть с 2009 года).