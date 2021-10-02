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«Краснодар» не сделал ни одной замены в матче с ЦСКА. Это первый случай в РПЛ в этом сезоне
02 октября, 21:22
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ. Это первая нулевая ничья для команд в этом сезоне.
ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов за матч и завершили матч со счетом 0:0. Это рекорд с 2009 года
«Краснодар» впервые за 10 туров (+ игра в Кубке России против «Ленинградца») не совершил ни одной замены. Это первый случай в РПЛ в этом сезоне.
На данный момент «Краснодар» занимает четвертое место в РПЛ. У него вторая результативность (17 голов) в Премьер-лиге после «Зенита».
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