«Краснодар» не сделал ни одной замены в матче с ЦСКА. Это первый случай в РПЛ в этом сезоне

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ. Это первая нулевая ничья для команд в этом сезоне.

ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов за матч и завершили матч со счетом 0:0. Это рекорд с 2009 года

«Краснодар» впервые за 10 туров (+ игра в Кубке России против «Ленинградца») не совершил ни одной замены. Это первый случай в РПЛ в этом сезоне.

На данный момент «Краснодар» занимает четвертое место в РПЛ. У него вторая результативность (17 голов) в Премьер-лиге после «Зенита».