ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов за матч и завершили матч со счетом 0:0. Это рекорд с 2009 года

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ. Команды впервые в сезоне завершили игру со счетом 0:0.

За весь матч команды нанесли 49 ударов: 33 – у «Краснодара» (пять в створ), 16 – у ЦСКА (девять в створ). Такую статистику дает Opta.

РПЛ показывает цифры – 14:30. Комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко в прямом эфире сказал, что это рекорд с сезона-2018/19.

ЦСКА и «Краснодар» второй раз в сезоне на забили голов за матч.

«Краснодар» не сделал ни одной замены в матче с ЦСКА. Это первый случай в РПЛ в этом сезоне