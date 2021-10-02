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ЦСКА и «Краснодар» нанесли 49 ударов за матч и завершили матч со счетом 0:0. Это рекорд с 2009 года
02 октября, 21:05
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ. Команды впервые в сезоне завершили игру со счетом 0:0.
За весь матч команды нанесли 49 ударов: 33 – у «Краснодара» (пять в створ), 16 – у ЦСКА (девять в створ). Такую статистику дает Opta.
РПЛ показывает цифры – 14:30. Комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко в прямом эфире сказал, что это рекорд с сезона-2018/19.
ЦСКА и «Краснодар» второй раз в сезоне на забили голов за матч.
«Краснодар» не сделал ни одной замены в матче с ЦСКА. Это первый случай в РПЛ в этом сезоне
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