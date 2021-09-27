Игрок ЦСКА забил задницей в падении – и сам не понял как. Его первая реакция – 😲

Это первый гол Зайнутдинова в сезоне РПЛ, хотя он проводил уже пятый матч (третий – в старте). Ранее Зайнутдинов забил в кубковой игре с «Зенитом» из Ижевска. В начале сентября у него был гол за Казахстан в ворота Боснии. Его главной чертой в игре за ЦСКА остается универсализм. Там Зайнутдинов постоянно выходит на разных позициях.

Летом он рассказывал, что ему нравится играть на позиции левого защитника. Но уже осенью Зайнутдинов сыграл на позиции в центре полузащиты. После матча с ижевским «Зенитом» Березуцкий подтвердил: видит Зайнутдинова именно игроком стартового состава. Хотя именно с голами у Зайнутдинова обычно были проблемы (возможно, из-за позиций).

Личный рекорд по голам за один сезон он установил еще в Казахстане, когда в 2017-м забил семь за «Тобол». В «Ростове» однажды было четыре мяча за сезон в РПЛ, в ЦСКА – максимум один.

ЦСКА назвал легендарным новый гол Зайнутдинова: