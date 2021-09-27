Бактиер Зайнутдинов
РПЛ
ЦСКА
Нижний Новгород
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#Бактиер Зайнутдинов #РПЛ #ЦСКА #Нижний Новгород

Игрок ЦСКА забил задницей в падении – и сам не понял как. Его первая реакция – 😲

2 часа назад

ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграли в РПЛ. Матч запомнился одним голом ЦСКА из первого тайма. Эджуке подал в штрафную, куда ворвался Зайнутдинов. Перед приемом мяча тот перекрутился, а потом пробил по нему задницей. Затем смотрел на мяч в воротах и удивлялся вместе с вратарем «Нижнего Новгорода». Так все это было:

Главный кадр этого момента:

Денис Тырин/ЦСКА/телеграм-канал РПЛ

Это первый гол Зайнутдинова в сезоне РПЛ, хотя он проводил уже пятый матч (третий – в старте). Ранее Зайнутдинов забил в кубковой игре с «Зенитом» из Ижевска. В начале сентября у него был гол за Казахстан в ворота Боснии. Его главной чертой в игре за ЦСКА остается универсализм. Там Зайнутдинов постоянно выходит на разных позициях.

Летом он рассказывал, что ему нравится играть на позиции левого защитника. Но уже осенью Зайнутдинов сыграл на позиции в центре полузащиты. После матча с ижевским «Зенитом» Березуцкий подтвердил: видит Зайнутдинова именно игроком стартового состава. Хотя именно с голами у Зайнутдинова обычно были проблемы (возможно, из-за позиций).

Личный рекорд по голам за один сезон он установил еще в Казахстане, когда в 2017-м забил семь за «Тобол». В «Ростове» однажды было четыре мяча за сезон в РПЛ, в ЦСКА – максимум один.

ЦСКА назвал легендарным новый гол Зайнутдинова:

Реакция фанатов:

твиттер «Матч ТВ»

Главные события матча:

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Зайнутдинов 31
Ахметов 63
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Не всегда с Зайнутдиновым случаются хорошие истории
Ой. Зайнутдинов получил в голову коленом. Унесли на носилках
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insaider
45 минут назад

Когда передница не пуляет, приходится задницей шевелить 😆😉

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