Андрей Панков

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Почему все говорят о взрывном интервью Олича. Он раскритиковал ЦСКА, а клуб обвинил во всем журналиста
#Ивица Олич
«Неужели нельзя критиковать?» Монолог журналиста Андрея Панкова, которого забанил ЦСКА и которого медиа поддержали бойкотом клуба
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#Андрей Панков
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