Великие 10 минут Заболотного в дерби: забил, отпраздновал в стиле Златана и удалился

ЦСКА дома выиграл у «Спартака» в восьмом туре РПЛ. Дерби вышло не слишком зрелищным, но не осталось без голов.

⚽️ На 81-й минуте Антон Заболотный использовал отскок от Кофрие и вогнал мяч в ближний угол.

Кофрие впервые вышел в стартовом составе «Спартака». Заболотный забил впервые за два месяца – единственный раз за ЦСКА он отличился в игре с «Уфой» в первом туре.

🟥 На 91-й минуте Заболотный удалился. Первую желтую карточку он получил в конце первого тайма, когда сбил Понсе. Вторую – в конце второго, когда сшиб в центре поля Мозеса.

Это его первое удаление в РПЛ. Раньше он удалялся только в ФНЛ, это происходило в составе брянского «Динамо» в сезоне-2011/12. Теперь Заболотный не сыграет в матче против «Нижнего Новгорода».

Вот гол: