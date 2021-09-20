Антон Заболотный
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Великие 10 минут Заболотного в дерби: забил, отпраздновал в стиле Златана и удалился
вчера, 21:53
ЦСКА дома выиграл у «Спартака» в восьмом туре РПЛ. Дерби вышло не слишком зрелищным, но не осталось без голов.
⚽️ На 81-й минуте Антон Заболотный использовал отскок от Кофрие и вогнал мяч в ближний угол.
- Кофрие впервые вышел в стартовом составе «Спартака». Заболотный забил впервые за два месяца – единственный раз за ЦСКА он отличился в игре с «Уфой» в первом туре.
🟥 На 91-й минуте Заболотный удалился. Первую желтую карточку он получил в конце первого тайма, когда сбил Понсе. Вторую – в конце второго, когда сшиб в центре поля Мозеса.
- Это его первое удаление в РПЛ. Раньше он удалялся только в ФНЛ, это происходило в составе брянского «Динамо» в сезоне-2011/12. Теперь Заболотный не сыграет в матче против «Нижнего Новгорода».
Вот гол:
А вот красная карточка.
По итогам дерби:
- Всего чуть больше 10 минут оставалось до первой с 2003 года нулевой ничьей. Но ничего не получилось из-за точного удара Заболотного.
- Первый удар в створ ЦСКА нанес на 81-й минуте. И он стал победным. И еще – единственным.
- ЦСКА получил три очка, но от лидирующего «Зенита» располагается далековато – в семи очках. «Спартак» еще дальше – уже в десяти. Стоит и низ поглядывать – всего два очка до зоны стыков.
- Неудивительно, если в сезоне «Спартак» проиграл 7 из 11 матчей при Витории.
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