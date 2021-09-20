Веселый автогол защитника «Зенита» – замкнул чужую подачу без какой-либо борьбы, рядом вообще не было соперника

Чистяков появился в РПЛ в сезоне-2019/20 и тут же обратил на себя внимание большим количеством выигранных верховых единоборств. За сезон их у него скопилось целых 7,1 в среднем за игру.

В следующем сезоне он перебрался в «Зенит», показатель стал поменьше. В чужой штрафной это было эффективно лишь однажды – Чистяков забивал за «Ростов» «Спартаку».

Теперь забил и за «Зенит», но пока в свои ворота.

Мяч же этот ни на что не повлиял – «Зенит» так и выиграл 3:1, еще больше укрепив лидерство в РПЛ. Из восьми матчей «Зенит» не выиграл только два, он оторвался на четыре очка от ближайшего преследователя «Динамо». Впереди два матча дома как раз до перерыва на игры сборных – против «Крыльев Советов» и «Сочи».