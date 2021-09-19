Матч РПЛ начался с игры «Камень, ножницы, бумага». Cудья сначала бросил монетку, в Англии за такое было отстранение

Игру «Крыльев» и «Ростова» судил главный арбитр Игорь Панин. «Матч ТВ» отдельно разобрался в эпизоде вместе с Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым. В сюжете видно, что Панин сначала подбросил монетку, а уже потом о чем-то поговорил с капитанами. Дальше они сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Позже многие фанаты и эксперты посчитали это нарушением правил.

В эфире «Матч ТВ» все прояснил бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев: «В английском тексте правил в оригинале есть фраза, что жребий разыгрывается с помощью монеты. В нашем русском тексте правил монеты нет, есть понятие жребий. А жребий, сами понимаете, можно проводить как угодно». Он же сказал, что игра «Камень, ножницы, бумага» – это не лучший вариант.

У арбитра Панина уже была сложная история в другом матче РПЛ. В августе он работал судьей ВАР на игре «Рубина» и «Ахмата». Тогда судьи ошибочно удалили вратаря «Ахмата» Шелию. Панин получил дисквалификацию на четыре матча РПЛ, главный арбитр игры Кукуян – на две. В декабре 2020-го Панина видели после игры «Сочи» – «Спартак». Он выпивал с представителями «Сочи».