Матч РПЛ начался с игры «Камень, ножницы, бумага». Cудья сначала бросил монетку, в Англии за такое было отстранение
«Крылья Советов» победили «Ростов» (4:2) в матче РПЛ. 16-летний Пиняев в этом матче впервые сделал голевой пас в матче Премьер-лиги. Еще один итог матча – необычный розыгрыш стартового удара по мячу. Обычно он проводится через подбрасывание монетки, но капитаны «Крыльев» и «Ростова» сыграли в игру «Камень, ножницы, бумага». Мы о ней подробно писали:
Все про «Камень, ножницы, бумага». Как ее придумали и какие есть секреты выигрыша. Главное – что такое «цуефа»?
Так капитан «Крыльев» Александр Солдатенков победил Максима Осипенко:
«Крылья Советов» после игры опубликовали такой твит:
Игру «Крыльев» и «Ростова» судил главный арбитр Игорь Панин. «Матч ТВ» отдельно разобрался в эпизоде вместе с Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым. В сюжете видно, что Панин сначала подбросил монетку, а уже потом о чем-то поговорил с капитанами. Дальше они сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Позже многие фанаты и эксперты посчитали это нарушением правил.
В эфире «Матч ТВ» все прояснил бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев: «В английском тексте правил в оригинале есть фраза, что жребий разыгрывается с помощью монеты. В нашем русском тексте правил монеты нет, есть понятие жребий. А жребий, сами понимаете, можно проводить как угодно». Он же сказал, что игра «Камень, ножницы, бумага» – это не лучший вариант.
У арбитра Панина уже была сложная история в другом матче РПЛ. В августе он работал судьей ВАР на игре «Рубина» и «Ахмата». Тогда судьи ошибочно удалили вратаря «Ахмата» Шелию. Панин получил дисквалификацию на четыре матча РПЛ, главный арбитр игры Кукуян – на две. В декабре 2020-го Панина видели после игры «Сочи» – «Спартак». Он выпивал с представителями «Сочи».
«Спорт-Экспресс» первым вспомнил, что в Англии за подобную ситуацию с игрой арбитр Дэвид Макнамара был отстранен на три недели. Он предложил капитанам женских команд «Ман Сити» и «Рединга» сыграть в такую игру. Представители FA назвали его действия непрофессиональными, хотя другие судьи посчитали это давлением на них.
BBC позже объяснял, что Макнамара забыл монету в раздевалке. Он согласился с собственной ошибкой, но удивился дисквалификации. Тогда в сотне матчей разного уровня прошли акции протеста против подобного наказания для Макнамары. Футболисты сами подходили к судьям и просили разыграть стартовый удар и выбор ворот через «Камень, ножницы, бумага».
В 2021 году игра «Камень, ножницы, бумага» уже проникала в спорт. Команды НФЛ не могли проводить личные встречи с игроками перед драфтом. Клуб «Филадельфия Иглз» выкрутился необычным способом. Чтобы проверить конкурентоспособность игроков, команда заставляла их участвовать в разных играх. «Камень, ножницы, бумага» – одна из них.
«Ростов» проиграл «Крыльям Советов». 16-летний Пиняев вышел на замену и сделал ассист