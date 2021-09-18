«Ростов» проиграл «Крыльям Советов». 16-летний Пиняев вышел на замену и сделал ассист

На 41-й минуте судья после просмотра ВАР отменил гол полузащитника «Ростова» Павла Мамаева – он сыграл рукой.

На 75-й минуте у «Крыльев Советов» на поле вышел 16-летний Сергей Пиняев. В добавленное время он отдал голевую передачу на Владислава Сарвели.

После прихода Юрия Семина на пост главного тренера «Ростов» провел в РПЛ шесть матчей и выиграл только один: одна победа, два поражения и три ничьих.

За пять предыдущих матчей друг с другом команды забили на двоих три гола. В этом – шесть.

В девятом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Зенита» (25 сентября), «Ростов» – против «Ахмата» (26 сентября).

Турнирная таблица РПЛ