РПЛ
Сергей Пиняев
Ростов
Крылья Советов
«Ростов» проиграл «Крыльям Советов». 16-летний Пиняев вышел на замену и сделал ассист
2 часа назад
- На 41-й минуте судья после просмотра ВАР отменил гол полузащитника «Ростова» Павла Мамаева – он сыграл рукой.
- На 75-й минуте у «Крыльев Советов» на поле вышел 16-летний Сергей Пиняев. В добавленное время он отдал голевую передачу на Владислава Сарвели.
- После прихода Юрия Семина на пост главного тренера «Ростов» провел в РПЛ шесть матчей и выиграл только один: одна победа, два поражения и три ничьих.
- За пять предыдущих матчей друг с другом команды забили на двоих три гола. В этом – шесть.
В девятом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Зенита» (25 сентября), «Ростов» – против «Ахмата» (26 сентября).
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