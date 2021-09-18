РПЛ
Сергей Пиняев
Ростов
Крылья Советов
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#РПЛ #Ростов #Крылья Советов #Сергей Пиняев

«Ростов» проиграл «Крыльям Советов». 16-летний Пиняев вышел на замену и сделал ассист

2 часа назад
  • На 41-й минуте судья после просмотра ВАР отменил гол полузащитника «Ростова» Павла Мамаева – он сыграл рукой.
  • На 75-й минуте у «Крыльев Советов» на поле вышел 16-летний Сергей Пиняев. В добавленное время он отдал голевую передачу на Владислава Сарвели.
  • После прихода Юрия Семина на пост главного тренера «Ростов» провел в РПЛ шесть матчей и выиграл только один: одна победа, два поражения и три ничьих.
  • За пять предыдущих матчей друг с другом команды забили на двоих три гола. В этом – шесть.

В девятом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Зенита» (25 сентября), «Ростов» – против «Ахмата» (26 сентября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Баштуш 44
Бегич 50
Глушенков 58
Сарвели 90
4:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Комличенко 23
Глебов 69
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Источник:
Гол.ру
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