РПЛ
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#РПЛ

Как каждый клуб РПЛ относится к отмене лимита: полный список. Почти все топы – за, аутсайдеры – против либо за смягчение

вчера, 20:25

официальный сайт «Зенита»

23 августа президент РФС Александр Дюков сказал, что Союз предложил клубам РПЛ идею отмену лимита. «РБ Спорт» писал, что далеко не все клубы были в пользу этой инициативы: большинство за формацию «10+15», часть – за гладкий чемпионат.

Какие клубы и как голосовали по отмене лимита. Оценка такая:

✅ – за полную отмену лимита.

❌ – поддерживают лимит/голосуют за смягчение.

❓ – позиция не ясна/говорят, что до какого-то года нужно работать по действующей схеме, а потом – переходить.

По клубам:

«Динамо». Никто публично не высказывался, но «Чемпионат» говорит: клуб поддерживает полную отмену лимита.

«Зенит». Сергей Семак надеется, что лимит будет отменен: «Мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет ему на пользу».

«Локомотив». Клуб не высказался прямо, но рассуждал так: «Необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент». Нынешнему лимиту меньше трех лет – значит, «Локомотив» пока не готов от него отказаться.

официальный сайт «Локомотива»

«Рубин». Официальной позиции нет, но Сергей Егоров говорит, что клуб выступил за полную отмену лимита.

«Сочи». Не озвучивали позиции. По данным «Чемпионата», клуб за полную отмену лимита.

ЦСКА. Не озвучивали позиции. Sport24: ЦСКА – за отмену лимита.

«Нижний Новгород». Опять же – нет четкой позиции. Но гендиректор клуба Равиль Измайлов сказал: «Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный».

«Спартак». Тут тоже позиция не выражена ясно. «Чемпионат» пишет, что в клубе не против отмены лимита, но пока выступают за его смягчение.

«Краснодар». Представители клуба публично не говорили об этом. Инсайд «Чемпионата»: клуб выступил за полную отмену лимита.

«Ахмат». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров:

«Ахмат» выступил за гладкий чемпионат – 16 команд с возможностью расширения до 18. По легионерам – «10+15» в заявке. К полной отмене лимита пока не готовы, многие клубы уже подписали долгосрочные контракты с российскими игроками. Нужен условный переходный период. Потом можно будет прийти к полной отмене лимита».

официальный сайт «Ахмата»

«Уфа». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сказал: «По лимиту на легионеров: все понимают, что надо уходить от этого, но в нынешнем формате надо еще поработать пару сезонов, чтобы понять, работает он или нет.

Также обсудили вопрос доморощенных игроков. В заявке на сезон должны быть 4 своих воспитанника из региона и 4 из других регионов. Таким образом, заявка увеличится до 28 человек».

«Химки». Нет четкой позиции клуба, ничего не говорят инсайды. Но за него выступил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков:

«Да, мы выступили за новый формат РПЛ. У нас есть федеральный закон 329, в котором написано, что за развитие вида спорта отвечает спортивная федерация. РФС – спортивная организация.

Если у РФС есть понимание, что изменения формата чемпионата приведет к качественному соревновательному этапу, поэтому мы не могли не поддержать эту инициативу РФС. Пусть попробуют. Покажет все равно только время. Это касаемо формата «6+10».

Касаемо лимита на легионеров, я как чиновник хочу, чтобы в нашем чемпионате в клубах играли местные воспитанники».

официальный сайт «Арсенала»

«Арсенал». В клубе никто не озвучивал мнение по поводу лимита. «Чемпионат» пишет, что «Арсенал» выступает за смягчение.

«Ростов». Против отмены лимита: «Сбалансированный вариант лимита на легионеров – «10+15», к которому мы должны прийти с сезона-23/24 – это позволит соблюсти определенный баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жестким».

«Крылья Советов». Клуб не озвучивал позицию. Гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев сказал, что система, при которой лимита нет, непригодна для России.

«Урал». Клуб на сайте и в соцсетях тоже не писал. Президент клуба Григорий Иванов сказал: «Я за то, чтобы оставили лимит по схеме «8+17». Обязательно доиграли по ней сезон и продолжили дальше. Здесь нужна стабильность. Надо всем сесть и договориться: несколько лет к этому вопросу не возвращаемся. Только при этом условии поймем, насколько срабатывает это решение. Но у нас каждые два года бросаются в крайности».

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