Как каждый клуб РПЛ относится к отмене лимита: полный список. Почти все топы – за, аутсайдеры – против либо за смягчение

23 августа президент РФС Александр Дюков сказал, что Союз предложил клубам РПЛ идею отмену лимита. «РБ Спорт» писал, что далеко не все клубы были в пользу этой инициативы: большинство за формацию «10+15», часть – за гладкий чемпионат.

Какие клубы и как голосовали по отмене лимита. Оценка такая:

✅ – за полную отмену лимита.

❌ – поддерживают лимит/голосуют за смягчение.

❓ – позиция не ясна/говорят, что до какого-то года нужно работать по действующей схеме, а потом – переходить.

По клубам:

✅ «Динамо». Никто публично не высказывался, но «Чемпионат» говорит: клуб поддерживает полную отмену лимита.

✅ «Зенит». Сергей Семак надеется, что лимит будет отменен: «Мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет ему на пользу».

❓ «Локомотив». Клуб не высказался прямо, но рассуждал так: «Необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент». Нынешнему лимиту меньше трех лет – значит, «Локомотив» пока не готов от него отказаться.