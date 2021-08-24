Как каждый клуб РПЛ относится к отмене лимита: полный список. Почти все топы – за, аутсайдеры – против либо за смягчение
23 августа президент РФС Александр Дюков сказал, что Союз предложил клубам РПЛ идею отмену лимита. «РБ Спорт» писал, что далеко не все клубы были в пользу этой инициативы: большинство за формацию «10+15», часть – за гладкий чемпионат.
Какие клубы и как голосовали по отмене лимита. Оценка такая:
✅ – за полную отмену лимита.
❌ – поддерживают лимит/голосуют за смягчение.
❓ – позиция не ясна/говорят, что до какого-то года нужно работать по действующей схеме, а потом – переходить.
По клубам:
✅ «Динамо». Никто публично не высказывался, но «Чемпионат» говорит: клуб поддерживает полную отмену лимита.
✅ «Зенит». Сергей Семак надеется, что лимит будет отменен: «Мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет ему на пользу».
❓ «Локомотив». Клуб не высказался прямо, но рассуждал так: «Необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент». Нынешнему лимиту меньше трех лет – значит, «Локомотив» пока не готов от него отказаться.
✅ «Рубин». Официальной позиции нет, но Сергей Егоров говорит, что клуб выступил за полную отмену лимита.
✅ «Сочи». Не озвучивали позиции. По данным «Чемпионата», клуб за полную отмену лимита.
✅ ЦСКА. Не озвучивали позиции. Sport24: ЦСКА – за отмену лимита.
❓ «Нижний Новгород». Опять же – нет четкой позиции. Но гендиректор клуба Равиль Измайлов сказал: «Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный».
❓ «Спартак». Тут тоже позиция не выражена ясно. «Чемпионат» пишет, что в клубе не против отмены лимита, но пока выступают за его смягчение.
✅ «Краснодар». Представители клуба публично не говорили об этом. Инсайд «Чемпионата»: клуб выступил за полную отмену лимита.
❌ «Ахмат». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров:
«Ахмат» выступил за гладкий чемпионат – 16 команд с возможностью расширения до 18. По легионерам – «10+15» в заявке. К полной отмене лимита пока не готовы, многие клубы уже подписали долгосрочные контракты с российскими игроками. Нужен условный переходный период. Потом можно будет прийти к полной отмене лимита».
❓ «Уфа». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сказал: «По лимиту на легионеров: все понимают, что надо уходить от этого, но в нынешнем формате надо еще поработать пару сезонов, чтобы понять, работает он или нет.
Также обсудили вопрос доморощенных игроков. В заявке на сезон должны быть 4 своих воспитанника из региона и 4 из других регионов. Таким образом, заявка увеличится до 28 человек».
❓ «Химки». Нет четкой позиции клуба, ничего не говорят инсайды. Но за него выступил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков:
«Да, мы выступили за новый формат РПЛ. У нас есть федеральный закон 329, в котором написано, что за развитие вида спорта отвечает спортивная федерация. РФС – спортивная организация.
Если у РФС есть понимание, что изменения формата чемпионата приведет к качественному соревновательному этапу, поэтому мы не могли не поддержать эту инициативу РФС. Пусть попробуют. Покажет все равно только время. Это касаемо формата «6+10».
Касаемо лимита на легионеров, я как чиновник хочу, чтобы в нашем чемпионате в клубах играли местные воспитанники».
❌ «Арсенал». В клубе никто не озвучивал мнение по поводу лимита. «Чемпионат» пишет, что «Арсенал» выступает за смягчение.
❌ «Ростов». Против отмены лимита: «Сбалансированный вариант лимита на легионеров – «10+15», к которому мы должны прийти с сезона-23/24 – это позволит соблюсти определенный баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жестким».
❌ «Крылья Советов». Клуб не озвучивал позицию. Гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев сказал, что система, при которой лимита нет, непригодна для России.
❌ «Урал». Клуб на сайте и в соцсетях тоже не писал. Президент клуба Григорий Иванов сказал: «Я за то, чтобы оставили лимит по схеме «8+17». Обязательно доиграли по ней сезон и продолжили дальше. Здесь нужна стабильность. Надо всем сесть и договориться: несколько лет к этому вопросу не возвращаемся. Только при этом условии поймем, насколько срабатывает это решение. Но у нас каждые два года бросаются в крайности».