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#РПЛ #Спартак #ЦСКА #Эсекьель Понсе

Самый яркий момент дерби – Понсе не попал в пустые ворота. Второй раз за год

24 минуты назад

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

ЦСКА принимал «Спартак» в восьмом туре РПЛ. Первый тайм закончился без голов, а на 18-й секунде второго «Спартак» чудом не забил.

Удар Литвинова издали отразил Акинфеев, а набегавший на мяч Эсекьель Понсе не попал в ворота, хотя вратарь уже был отыгран, а перед форвардом ворота были полностью открыты. Но мяч полетел мимо.

И правда, как?

Понсе уже забивал на этом стадионе и красиво, но в противоположные ворота. Промах Понсе в важной игре – не первый такой случай. В прошлом сезоне в домашней игре против «Зенита» уже было нечто подобное.

Тогда он пробил в штангу, а добивая, не попал в пустые ворота с нескольких метров.

Тогда через шесть минут Понсе все же забил «Зениту», сравняв счет. Сейчас так же быстро исправиться не получилось.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Заболотный 81
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
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