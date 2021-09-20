РПЛ
Эсекьель Понсе
ЦСКА
Спартак
Самый яркий момент дерби – Понсе не попал в пустые ворота. Второй раз за год
24 минуты назад
ЦСКА принимал «Спартак» в восьмом туре РПЛ. Первый тайм закончился без голов, а на 18-й секунде второго «Спартак» чудом не забил.
Удар Литвинова издали отразил Акинфеев, а набегавший на мяч Эсекьель Понсе не попал в ворота, хотя вратарь уже был отыгран, а перед форвардом ворота были полностью открыты. Но мяч полетел мимо.
И правда, как?
Понсе уже забивал на этом стадионе и красиво, но в противоположные ворота. Промах Понсе в важной игре – не первый такой случай. В прошлом сезоне в домашней игре против «Зенита» уже было нечто подобное.
Тогда он пробил в штангу, а добивая, не попал в пустые ворота с нескольких метров.
Тогда через шесть минут Понсе все же забил «Зениту», сравняв счет. Сейчас так же быстро исправиться не получилось.
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