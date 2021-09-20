Самый яркий момент дерби – Понсе не попал в пустые ворота. Второй раз за год

ЦСКА принимал «Спартак» в восьмом туре РПЛ. Первый тайм закончился без голов, а на 18-й секунде второго «Спартак» чудом не забил.

Удар Литвинова издали отразил Акинфеев, а набегавший на мяч Эсекьель Понсе не попал в ворота, хотя вратарь уже был отыгран, а перед форвардом ворота были полностью открыты. Но мяч полетел мимо.