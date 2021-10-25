Иностранцы называют матчи «Зенита» и «Спартака» El-Klasikov. Что? КласикОВ? Да!
Что мы заметили. Главный сервис футбольной статистики WhoScored наблюдал, как «Зенит» избивает «Спартак». Реакция – параллели с «Ливерпулем» и «МЮ». И странная приписка El-Klasikov.
То же самое у них в превью к игре:
Давно ли так называются матчи «Зенита» и «Спартака» у иностранцев?
В твиттере хэштег #ElKlassikov появился в ноябре 2018-го. Но перед игрой ЦСКА – «Зенит».
Автор WhoScored Жоэл Аморим тоже называл так матч ЦСКА – «Зенит», но в 2021-м то же название уже применял к матчу «Зенита» и «Спартака».
Твиттер «Боруссии» тогда желал удачи «Зениту».
Перед ноябрьским матчем против «Спартака» испанский аккаунт «Зенита» внезапно применил этот же тег.
Даже во время локдауна, когда игроки команд гоняли в PES финал между Дзюбой и Кутателадзе, англоязычный аккаунт «Зенита» прозвал киберспортивное дерби именно так.
Этот же аккаунт вовсю применяет такой хэштег и к рекордной игре 2021-го.
Похоже, название пока не слишком прижилось и упоминается только отдельными аккаунтами вроде WhoScored, «Боруссии» или самого «Зенита». У англоязычного твиттера «Спартака», например, использовался хэштег #ZenitSpartak.
Какие варианты Класико используются в других языках и странах
Эль-Класико – общепринятое название матча «Барселоны» и «Реала». Оно популяризировалось в начале 2000-х, когда фанаты перестали называть этот матч дерби (из-за давнего спора: попадают ли под термин дерби матчи команд из разных городов). Как теперь в других странах называются топовые противостояния с этим словом?
🇩🇪 Der Klassiker в Германии – «Бавария» против дортмундской «Боруссии».
🇫🇷 Le Classique во Франции – «Марсель» против «ПСЖ».
🇳🇱 De Klassieker в Нидерландах – «Аякс» против «Фейеноорда».
🇵🇹 O Classico в Португалии – «Бенфика» против «Порту».
🇦🇷 Superclasico в Аргентине – «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейт».
🇺🇾 Просто Clasico в Уругвае – «Насьональ» против «Пеньяроля».
🇨🇱 Super Clasico в Чили – «Коло Коло» против «Универсидад де Чили».
🇺🇸 California Clasico в МЛС – «Лос-Анджелес» против «Сан-Хосе».
🇨🇦 Canadian Classique в Канаде – «Торонто» против «Монреаля».
🇧🇷 В Бразилии различают Classico dos Milhoes («Фламенго» – «Васко да Гама») и Classico Majestoso («Сан-Паулу» – «Коринтианс»).
🇲🇽 В Мексике есть сразу пять разных Classico
🌎 В сборных тоже есть такие матчи – Superclasico de las Americas (Бразилия – Аргентина), Clasico del Rio de la Plata (Аргентина – Уругвай), Clasico centroamericano (Коста-Рика – Гондурас).
Руководство испанской лиги пыталось зарегистрировать товарный знак «Эль-Класико», но Генеральный суд Европейского Союза в 2021-м не нашел оснований для регистрации.
«Классическими» матчи обычно не называют в Англии или Италии – там свои названия популярных противостояний. Главные битвы в Турции или Греции тоже называются по-другому. В России матчи «Спартака» и «Зенита» чаще называли «дерби двух столиц». «Эль-Класиков» пока не стало популярным.