Иностранцы называют матчи «Зенита» и «Спартака» El-Klasikov. Что? КласикОВ? Да!

Похоже, название пока не слишком прижилось и упоминается только отдельными аккаунтами вроде WhoScored, «Боруссии» или самого «Зенита». У англоязычного твиттера «Спартака», например, использовался хэштег #ZenitSpartak.

Какие варианты Класико используются в других языках и странах

Эль-Класико – общепринятое название матча «Барселоны» и «Реала». Оно популяризировалось в начале 2000-х, когда фанаты перестали называть этот матч дерби (из-за давнего спора: попадают ли под термин дерби матчи команд из разных городов). Как теперь в других странах называются топовые противостояния с этим словом?

🇩🇪 Der Klassiker в Германии – «Бавария» против дортмундской «Боруссии».

🇫🇷 Le Classique во Франции – «Марсель» против «ПСЖ».

🇳🇱 De Klassieker в Нидерландах – «Аякс» против «Фейеноорда».

🇵🇹 O Classico в Португалии – «Бенфика» против «Порту».

🇦🇷 Superclasico в Аргентине – «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейт».

🇺🇾 Просто Clasico в Уругвае – «Насьональ» против «Пеньяроля».

🇨🇱 Super Clasico в Чили – «Коло Коло» против «Универсидад де Чили».

🇺🇸 California Clasico в МЛС – «Лос-Анджелес» против «Сан-Хосе».

🇨🇦 Canadian Classique в Канаде – «Торонто» против «Монреаля».

🇧🇷 В Бразилии различают Classico dos Milhoes («Фламенго» – «Васко да Гама») и Classico Majestoso («Сан-Паулу» – «Коринтианс»).

🇲🇽 В Мексике есть сразу пять разных Classico

🌎 В сборных тоже есть такие матчи – Superclasico de las Americas (Бразилия – Аргентина), Clasico del Rio de la Plata (Аргентина – Уругвай), Clasico centroamericano (Коста-Рика – Гондурас).