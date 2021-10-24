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«Спартак» проиграл эту «Игру в кальмара». Россия обсуждает 1:7 – крупнейшее поражение клуба в истории лиги
вчера, 21:29
«Зенит» вынес «Спартак» 7:1. «Спартак» ни разу в своей истории так крупно не проигрывал. В СССР однажды он пропустил шесть мячей. В РПЛ «Спартак» пропускал максимум пять, но за последние девять лет «Зенит» трижды забивал «Спартаку» пять за игру.
Уфф, дальше не будет аналитики. Просто острые реакции, мемы и шутки.
Давненько уже не смотрю матчи @fcsm_official и судя по сегодняшней ленте ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ. С тех пор, как перестал смотреть матчи, мое душевное спокойствие улучшилось примерно в 124 раза. Фаны, всем советую сделать так же. Спартак, конечно, навсегда, но оно того не стоит.
Футбольный счёт Хоккейный счёт Теннисный счёт … Зенит где-то здесь💙 … … Баскетбольный счёт
😁😁😁 Когда ведёшь 6:1… ой, уже 7:1 😂 #ЗенитСпартак #СБГ #ТинькоффРПЛ https://t.co/6ndKEqtvaw
Максименко единственный поддержал Рассказова не только словом, но и делом.
Господи, когда я просил, чтобы Спартак играл как МЮ, я не это имел ввиду
Даже при Сталине такого не было https://t.co/anzRMxlvDF
Ну как вы там потомки, стали чемпионами ? #ЗенитСпартак 7:1 https://t.co/6nyDr3lkos
— С первых минут было понятно. — С каких первых минут? — Со вчерашних. (с) и хохот Быстрова. 😂😂😂 #ЗенитСпартак
В общем, Спартак сегодня проиграл эту игру в кальмара #ЗенитСпартак
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