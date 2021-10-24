«Спартак» проиграл эту «Игру в кальмара». Россия обсуждает 1:7 – крупнейшее поражение клуба в истории лиги

«Зенит» вынес «Спартак» 7:1. «Спартак» ни разу в своей истории так крупно не проигрывал. В СССР однажды он пропустил шесть мячей. В РПЛ «Спартак» пропускал максимум пять, но за последние девять лет «Зенит» трижды забивал «Спартаку» пять за игру.

Уфф, дальше не будет аналитики. Просто острые реакции, мемы и шутки.