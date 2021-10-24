Единственная светлая секунда «Спартака» – Джикия героически выбил мяч головой из пустых ворот. Тогда еще при 0:0
«Зенит» вынес «Спартак» с очень неприличным счетом – 7:1. «Спартак»:
- Проиграл с самым крупным счетом в чемпионате России.
- Пропустил 13 голов в последних трех матчах.
- Впервые пропустил семь голов в РПЛ.
Было ли в игре «Спартака» хоть что-то хорошее? Да, но это было еще в первом тайме, когда счет никто не открыл. Хотя «Зенит» был близок, но ему помешал Георгий Джикия – он головой выбил мяч из пустых ворот. Видео момента:
К Джикии нет претензий по итогам матча? Вряд ли. Вот эпизод с четвертым голом. Он проиграл борьбу Мостовому.
Или седьмой гол – Джикия не накрыл Ерохина.
Зато Джикия выдал суперчестное в послематчевом интервью:
«Полностью провалили игру, пропустили много голов, что не позволительно! Да, могли избежать, если бы действовали лучше! Претензия ко всей команде. Не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном. Семь пропущенных голов говорят о том, что виноваты все.
Не слышал, что кричали болельщики после игры. Но со своей стороны хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли сегодня нас поддержать. Такой результат неприемлем для «Спартака».
Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам еще предстоит серьезный разговор, который пройдет в ближайшее время. На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы».