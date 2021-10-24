«We lose 7-1». Как соцсети «Спартака» и «МЮ» реагируют на кошмар: тишина, сухость и гифка с Томом и Джерри

Но в инстаграме «Манчестер Юнайтед» еще добавил видео с интервью капитана Харри Магуайра. Хотя он не сказал ничего не обычного. Если кратко, то они будут вместе, впереди много игр, футболисты «Ман Юнайтед» сделают правильные выводы.