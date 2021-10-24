«We lose 7-1». Как соцсети «Спартака» и «МЮ» реагируют на кошмар: тишина, сухость и гифка с Томом и Джерри
24 октября в чемпионатах Англии и России одновременно произошли два оглушительных поражения:
- «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:5.
- «Зенит» – «Спартак» – 7:1.
Что объединяет «Спартак» и «Манчестер Юнайтед»? Суперсухая реакция в соцсетях на таких болезненные проигрыши.
«Спартак» в твиттере:
Англоязычный аккаунт «Спартака» в твиттере:
Он хотя бы выдавил креатив и передал привет «Манчестер Юнайтед». У этого твита 6 тысяч лайков и 1,2 тысячи ретвитов.
Инстаграм «Спартака»:
Сторис:
В вк «Спартак» вообще закончил счет на 5:1 и после дал пост с итоговым счетом.
У «Манчестер Юнайтед» все гиперсухо: «Поражение».
В инстаграме примерна та же ситуация:
Сторис
Но в инстаграме «Манчестер Юнайтед» еще добавил видео с интервью капитана Харри Магуайра. Хотя он не сказал ничего не обычного. Если кратко, то они будут вместе, впереди много игр, футболисты «Ман Юнайтед» сделают правильные выводы.
Удивительно, но примерно одинаково сухо на разгромы реагируют и их тренеры:
- Руй Витория: «Честно говоря, какие тут можно дать комментарии? Все пошло не так. Нужно признать это. Очень грустный день. «Зенит» воспользовался нашими ошибками, вел свою игру. Мы были несфокусированны. Это основная причина поражения. Тяжело, но нужно это признать».
- Уле-Гуннар Сульшер: «У нас было чувство, что мы приближаемся к тому состоянию, к которому стремимся, но в последние недели мы словно налетели на кирпичную стену. Мы пропустили много простых мячей, это меня беспокоит. Это самая сложная ситуация, в которой мне доводилось бывать. Я принимаю ответственность, она на мне».