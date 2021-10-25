Ловрен дважды побеждал «Спартак» с 7 голами (хотя первый матч даже не вспомнил). Кроме него оба раза видели только трое
«Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов», – слова Деяна Ловрена после игры «Зенита», в которой его команда победила 7:1.
Так и есть, Ловрен участвовал в матчах, где «Спартак» потерпел самые крупные поражения за всю свою историю.
✂️ Матч с «Ливерпулем», где играл Ловрен, состоялся в декабре 2017-го. Это был последний тур группового этапа Лиги чемпионов, и «Спартак» при победе вышел бы в плей-офф. Не случилось даже минимального поражения – 3:0 уже за первые 19 минут, итоговые 7:0.
Ловрен тогда вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Юрген Клопп заменил его на Александра-Арнолда.
✂️ «Зенит» выиграл в октябре 2021-го. Это был рядовой матч РПЛ с шестиочковым расстоянием между клубами. 4:0 к перерыву, 7:1 в итоге.
Ловрен отыграл полный матч.
Он перешел в «Зенит» в 2020-м и сразу получил вопрос, помнит ли ту победу «Ливерпуля». Реакция Ловрена была неожиданной:
- 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.
- А может по сумме двух матчей было 7:0, нет?
- Нет, в одном матче. В декабре.
- В одном матче мы выиграли 7:0?
- Вы были на поле.
- 7:0 мы выиграли? Да ну!
- 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Да.
- Правда?
- Да.
- Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно.
А вот кому не повезло поучаствовать сразу в двух поражениях «Спартака» с семью пропущенными голами:
🌧️ Георгий Джикия. В Ливерпуле вынужден был играть левого защитника из-за травмы Комбарова. Сел на карточку уже на четвертой минуте, из-за него поставили пенальти (хотя и спорный). На 60-й минуте был заменен на Пашалича. В Санкт-Петербурге отыграл полный матч.
🌧️ Роман Зобнин. Ему не фартило в той ЛЧ – сыграл в двух самых неудачных матчах: с «Марибором» дома и с «Ливерпулем» в гостях, а, например, 5:1 с «Севильей» пропустил из-за травмы. Против «Зенита» отыграл только тайм и был заменен.
🌧️ Квинси Промес. В Ливерпуле сыграл 75 минут и был заменен на Самедова, практически ничем не запомнился. Против «Зенита» тоже был заменен на 72-й, но до этого успел забить.
Артем Ребров и Илья Кутепов наблюдали за обоими поражениями со скамейки запасных.
«Я всегда люблю входить в историю. Очень круто, что «Зенит» нанес «Спартаку» самое крупное поражение в чемпионатах России. Этим мы вошли в историю. Они нас запомнят», – вот что еще сказал Ловрен.