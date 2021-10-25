Деян Ловрен
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#Деян Ловрен #РПЛ #Спартак #Зенит

Ловрен дважды побеждал «Спартак» с 7 голами (хотя первый матч даже не вспомнил). Кроме него оба раза видели только трое

3 часа назад

«Удивительно дважды принять участие в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» семь голов», – слова Деяна Ловрена после игры «Зенита», в которой его команда победила 7:1.

Так и есть, Ловрен участвовал в матчах, где «Спартак» потерпел самые крупные поражения за всю свою историю.

✂️ Матч с «Ливерпулем», где играл Ловрен, состоялся в декабре 2017-го. Это был последний тур группового этапа Лиги чемпионов, и «Спартак» при победе вышел бы в плей-офф. Не случилось даже минимального поражения – 3:0 уже за первые 19 минут, итоговые 7:0.

Ловрен тогда вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Юрген Клопп заменил его на Александра-Арнолда.

✂️ «Зенит» выиграл в октябре 2021-го. Это был рядовой матч РПЛ с шестиочковым расстоянием между клубами. 4:0 к перерыву, 7:1 в итоге.

Ловрен отыграл полный матч.

Он перешел в «Зенит» в 2020-м и сразу получил вопрос, помнит ли ту победу «Ливерпуля». Реакция Ловрена была неожиданной:

  • 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.
  • А может по сумме двух матчей было 7:0, нет?
  • Нет, в одном матче. В декабре.
  • В одном матче мы выиграли 7:0?
  • Вы были на поле.
  • 7:0 мы выиграли? Да ну!
  • 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Да.
  • Правда?
  • Да.
  • Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно.

А вот кому не повезло поучаствовать сразу в двух поражениях «Спартака» с семью пропущенными голами:

🌧️ Георгий Джикия. В Ливерпуле вынужден был играть левого защитника из-за травмы Комбарова. Сел на карточку уже на четвертой минуте, из-за него поставили пенальти (хотя и спорный). На 60-й минуте был заменен на Пашалича. В Санкт-Петербурге отыграл полный матч.

🌧️ Роман Зобнин. Ему не фартило в той ЛЧ – сыграл в двух самых неудачных матчах: с «Марибором» дома и с «Ливерпулем» в гостях, а, например, 5:1 с «Севильей» пропустил из-за травмы. Против «Зенита» отыграл только тайм и был заменен.

🌧️ Квинси Промес. В Ливерпуле сыграл 75 минут и был заменен на Самедова, практически ничем не запомнился. Против «Зенита» тоже был заменен на 72-й, но до этого успел забить.

Артем Ребров и Илья Кутепов наблюдали за обоими поражениями со скамейки запасных.

«Я всегда люблю входить в историю. Очень круто, что «Зенит» нанес «Спартаку» самое крупное поражение в чемпионатах России. Этим мы вошли в историю. Они нас запомнят», – вот что еще сказал Ловрен.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Alexander Kulebyakin / www.imago-images.de / Global Look Press
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