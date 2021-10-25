Ловрен дважды побеждал «Спартак» с 7 голами (хотя первый матч даже не вспомнил). Кроме него оба раза видели только трое

✂️ Матч с «Ливерпулем», где играл Ловрен, состоялся в декабре 2017-го. Это был последний тур группового этапа Лиги чемпионов, и «Спартак» при победе вышел бы в плей-офф. Не случилось даже минимального поражения – 3:0 уже за первые 19 минут, итоговые 7:0.

Ловрен тогда вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Юрген Клопп заменил его на Александра-Арнолда.

✂️ «Зенит» выиграл в октябре 2021-го. Это был рядовой матч РПЛ с шестиочковым расстоянием между клубами. 4:0 к перерыву, 7:1 в итоге.

Ловрен отыграл полный матч.

Он перешел в «Зенит» в 2020-м и сразу получил вопрос, помнит ли ту победу «Ливерпуля». Реакция Ловрена была неожиданной: