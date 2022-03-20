Странный кризис Слуцкого в «Рубине»: в прошлом туре проиграл и разнес судью, сейчас улетел от ЦСКА 1:6

Какие факты вокруг матча

• У Юсуфа Язиджи хет-трик. У него семь очков (5+2) по «гол+пас» в 5 матчах за ЦСКА.

• Только однажды «Рубин» в РПЛ проигрывал с разницей в пять мячей. Это было в сентябре-2019 – тогда «Зенит» победил со счетом 5:0.

• «Рубин» впервые в истории пропустил 4 мяча в первом тайме матча чемпионата России.

• У «Рубина» было две красные карточки в этой встрече. Могла быть и одна, если бы не удаление Александра Ломовицкого в первом тайме. Леонид Слуцкий планировал поменять его, но не успел: Ломовицкий получил вторую желтую и удалился.

• Дебютные голы за ЦСКА в этой встрече забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль.

• ЦСКА продлил победную серию до шести матчей. Общий счет – 14:2.

• У «Рубина» 6 поражений в последних 7 матчах Премьер-лиги.