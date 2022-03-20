Странный кризис Слуцкого в «Рубине»: в прошлом туре проиграл и разнес судью, сейчас улетел от ЦСКА 1:6
Какие факты вокруг матча
• У Юсуфа Язиджи хет-трик. У него семь очков (5+2) по «гол+пас» в 5 матчах за ЦСКА.
• Только однажды «Рубин» в РПЛ проигрывал с разницей в пять мячей. Это было в сентябре-2019 – тогда «Зенит» победил со счетом 5:0.
• «Рубин» впервые в истории пропустил 4 мяча в первом тайме матча чемпионата России.
• У «Рубина» было две красные карточки в этой встрече. Могла быть и одна, если бы не удаление Александра Ломовицкого в первом тайме. Леонид Слуцкий планировал поменять его, но не успел: Ломовицкий получил вторую желтую и удалился.
• Дебютные голы за ЦСКА в этой встрече забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль.
• ЦСКА продлил победную серию до шести матчей. Общий счет – 14:2.
• У «Рубина» 6 поражений в последних 7 матчах Премьер-лиги.
«Рубин» в этом сезоне – максимальная тоска
С чем не везет «Рубину»-2021/22:
1. С результатами.
После 22 матчей у «Рубина» 25 очков, он занимает 10-ю строчку и находится на расстоянии в 5 баллов до зоны стыков. Результаты в этом году – такие себе: 3 поражения и одна победа. Если брать отрезок подлиннее, то у «Рубина» 3 победы и 7 поражений в последних 10 матчах РПЛ (общий счет – 13:26).
2. С приостановкой контрактов. До лета для «Рубина» недоступны Андерс Дрейер (8 мячей в этом сезоне РПЛ – лучший бомбардир «Рубина»), Сеад Хакшабанович (игрок основы) и Филипп Уремович (игрок основы).
3. Со странным кризисом Леонида Слуцкого. Самое большое подтверждение – срыв на судью Виталия Мешкова после матча с «Ростовом». Вот видео его интервью:
Правда, после поражения от ЦСКА Слуцкий больше не обсуждал судейство. Он сказал: «Сложно комментировать. Команды разного уровня. Если бы удалось зацепиться за игру, было бы легче. Пропустили быстро два мяча. ЦСКА действовал на большом запасе мастерства. Удаление Ломовицкого не играло ключевой роли, но возможность для сопротивления после это удаления была убита. Я не видел судейские моменты. Смешно это обсуждать при таком счете».
Будет ли отставка Слуцкого? Нет. Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов после матча сказал, что Слуцкий останется на своем месте.