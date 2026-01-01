Жан-Филипп Гбамен

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Игрок «Эвертона» сыграл после травмы впервые за 20 месяцев. Но после этого матча выбыл до конца сезона
#Жан-Филипп Гбамен
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