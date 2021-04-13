Игрок «Эвертона» сыграл после травмы впервые за 20 месяцев. Но после этого матча выбыл до конца сезона

Жан-Филипп Гбамен перешел в «Эвертон» в 2019 году, провел две игры и затем выбыл на полтора года из-за травм.

Сначала он травмировал бедро и перенес две операции, после этого повредил ахилл. Всего он пропустил 597 дней.

5 апреля Гбамен впервые за 20 месяцев сыграл за «Эвертон». Он вышел на 12 минут в концовке матча с «Кристал Пэлас» (1:1). «Спасибо за поддержку и спасибо всем фанатам, поддерживающим нас и меня... Впереди еще больше тяжелой работы», – написал он в инстаграме.

Спустя неделю после этого матча «Эвертон» рассказал о новой травме Гбамена: теперь он повредил колено при столкновении на тренировке. Клуб не назвал его точный диагноз и ориентировочные сроки возвращения. Подробности появятся после обследования, но Гбамен точно не сыграет в текущем сезоне.