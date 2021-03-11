Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
Семья запасного вратаря «Эвертона» Робина Ольсена подверглась вооруженному нападению 6 марта. Грабители с ножами ворвались в его дом неподалеку от Олтрингема. Они забрали ценные вещи, включая дорогие часы. Преступники были в черных одеждах с белыми надписями и балаклавах.
• «Эвертон» поднял тревогу для игроков «Ливерпуля», «МЮ» и «Ман Сити», которые живут неподалеку.
• Клуб предложил выделить своим игрокам охрану.
• Игроки были снова проинструктированы насчет того, как поступать при вооруженном ограблении.
• Некоторые связались с компаниями, которые обучают сторожевых собак.
• Игрокам также рекомендуется не размещать в соцсетях контент с ценными предметами.
Известно, что прошлым летом от грабежа на улице пострадал мужчина – отдал часы стоимостью почти сотню тысяч фунтов. В октябре на выходившую из ресторана пару напала банда и забрала часы, оцененные в 35 тысяч фунтов. Полиция предполагает, что у всех этих преступлений есть связь.
Нападения на дома футболистов – проблема в Англии. В мае в дом Деле Алли ворвались двое людей с ножами – тоже вынесли драгоценности и часы, заодно ударили игрока по лицу. В июле после празднования чемпионства Фабиньо вернулся домой и обнаружил пропажу ценных вещей и автомобиля. За год до этого от воров пострадал Садио Мане, а еще раньше – Фирмино и Ловрен.
Имущество игроков «Ливерпуля» было целью преступников и в 2000-е.
- Аггер был ограблен в 2005-м.
- Дудек – годом позже.
- В 2007-м ограблению подверглись Рейна, Куйт и Джеррард.
- Спустя год жертвами оказались Робби Кин и Пеннант.
Те же истории сопровождали Хибберта, ван дер Мейде, Крауча, Лейву, Лукаку, Руни и Клеверли а Ягелку преступники вообще держали под ножом, пока он не открыл сейф. Так что игроки «Эвертона» тоже регулярно страдали. В какой-то момент букмекерские конторы даже принимали ставки на то, какой ливерпульский игрок будет ограблен следующим.
Были и другие истории. Легенда «Эвертона» Данкан Фергюсон в 2001 году поймал вора и держал его, пока не приехала полиция, а через пару лет еще одного в буквальном смысле отправил в больницу.
Конечно, жертвами становятся не только игроки из ливерпульских клубов, но в подборках об ограблениях их больше остальных. Уровень преступности в самом городе не рос, но число краж со взломом домов игроков возрастало. Параллельно с этим росли запросы на системы видеонаблюдения, навороченные сигнализации и даже установку брони на автомобили.
Полиция при этом не всегда признавала закономерность и не считала игроков особой мишенью, поскольку часто (как, например, это было с Дудеком), грабители даже не подозревали, что идут обчистить дом именно футболиста – для них это был просто еще один богатый человек.
Ольсен арендован «Эвертоном» у «Ромы» до конца сезона. В Англии он живет с женой и двумя детьми. И он – не единственный в «Эвертоне», кто пострадал от грабителей. В феврале злоумышленники вынесли сейф из дома Карло Анчелотти, когда его не было на месте – их отпугнула дочь тренера.