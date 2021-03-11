Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема

Известно, что прошлым летом от грабежа на улице пострадал мужчина – отдал часы стоимостью почти сотню тысяч фунтов. В октябре на выходившую из ресторана пару напала банда и забрала часы, оцененные в 35 тысяч фунтов. Полиция предполагает, что у всех этих преступлений есть связь.

Нападения на дома футболистов – проблема в Англии. В мае в дом Деле Алли ворвались двое людей с ножами – тоже вынесли драгоценности и часы, заодно ударили игрока по лицу. В июле после празднования чемпионства Фабиньо вернулся домой и обнаружил пропажу ценных вещей и автомобиля. За год до этого от воров пострадал Садио Мане, а еще раньше – Фирмино и Ловрен.

Имущество игроков «Ливерпуля» было целью преступников и в 2000-е.

Аггер был ограблен в 2005-м.

Дудек – годом позже.

В 2007-м ограблению подверглись Рейна, Куйт и Джеррард.

Спустя год жертвами оказались Робби Кин и Пеннант.

Те же истории сопровождали Хибберта, ван дер Мейде, Крауча, Лейву, Лукаку, Руни и Клеверли а Ягелку преступники вообще держали под ножом, пока он не открыл сейф. Так что игроки «Эвертона» тоже регулярно страдали. В какой-то момент букмекерские конторы даже принимали ставки на то, какой ливерпульский игрок будет ограблен следующим.