Тиаго Чонек
Серия B
СПАЛ
Реджина
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#Тиаго Чонек #Реджина #Серия B #СПАЛ

Итальянский клуб подписал игрока, который задержал вора. И представил его видео с постановкой ограбления

30 сентября, 14:09

«Реджина» (Серия Б) подписала Тиаго Чонека – польского защитника бразильского происхождения. И представила его роликом с выдающейся актерской игрой. В нем Чонек читает газету в кафе, но тут забегает грабитель с пистолетом. Чонеку хватает взгляда, чтобы карикатурный преступник пугливо убежал.

Это отсылка к случаю, когда Чонек играл еще за «СПАЛ».

В марте он гулял по улицам Феррары и заметил, что мужчина хочет ограбить табачный магазин – редкое место, которое не закрыли из-за пандемии. Чонек догнал вора, повалил его на землю и дождался полицейских. Скоро мэр Феррары позвонил и поблагодарил футболиста:

«Его жест был примером величайшего великодушия и альтруизма, который кажется еще более важным в эти трудные времена».

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