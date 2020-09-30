Тиаго Чонек
Серия B
СПАЛ
Реджина
Итальянский клуб подписал игрока, который задержал вора. И представил его видео с постановкой ограбления
30 сентября, 14:09
«Реджина» (Серия Б) подписала Тиаго Чонека – польского защитника бразильского происхождения. И представила его роликом с выдающейся актерской игрой. В нем Чонек читает газету в кафе, но тут забегает грабитель с пистолетом. Чонеку хватает взгляда, чтобы карикатурный преступник пугливо убежал.
Это отсылка к случаю, когда Чонек играл еще за «СПАЛ».
В марте он гулял по улицам Феррары и заметил, что мужчина хочет ограбить табачный магазин – редкое место, которое не закрыли из-за пандемии. Чонек догнал вора, повалил его на землю и дождался полицейских. Скоро мэр Феррары позвонил и поблагодарил футболиста:
«Его жест был примером величайшего великодушия и альтруизма, который кажется еще более важным в эти трудные времена».
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