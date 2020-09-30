Итальянский клуб подписал игрока, который задержал вора. И представил его видео с постановкой ограбления

Это отсылка к случаю, когда Чонек играл еще за «СПАЛ».

В марте он гулял по улицам Феррары и заметил, что мужчина хочет ограбить табачный магазин – редкое место, которое не закрыли из-за пандемии. Чонек догнал вора, повалил его на землю и дождался полицейских. Скоро мэр Феррары позвонил и поблагодарил футболиста: