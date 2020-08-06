Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается

В «Локомотив» переходит Слободан Райкович. О его трансфере первым написал Metaratings, а журналисты Сергей Егоров и Максим Алланазаров позже добавили новые подробности. Райкович уже прошел медосмотр и согласовал условия личного контракта с «Локомотивом». Приходит свободным агентом и подписывает однолетний контракт примерно на 500 тысяч евро в год. Но в этом подписании «Локо» все равно много странностей.

Райковичу уже 31 год. Он не сочетается с трансферной политикой «Локо». Цитата Василия Кикнадзе из интервью на «России 24» в мае 2020-го: «Мы больше не можем позволить себе подписывать возрастных игроков». Анатолий Мещеряков еще год назад говорил, что «Локомотив» взял курс на омоложение состава. Тогда же «Локо» отказался от Романа Еременко, которому было 32.

Приходит на позицию, где достаточно игроков. Райкович – центральный защитник, но выходит и слева. В центре у «Локомотива» есть легионеры: Чорлука, Мурило и Кверквелия (может уйти). К ним подписали русского защитника Лысцова. Слева – Идову, Лысов и Рыбус. В июле «Локомотив» как раз объявил о продлении контракта с 30-летним Рыбусом. По Райковичу все сомнительно из-за возраста и статуса легионера.