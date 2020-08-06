Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
В «Локомотив» переходит Слободан Райкович. О его трансфере первым написал Metaratings, а журналисты Сергей Егоров и Максим Алланазаров позже добавили новые подробности. Райкович уже прошел медосмотр и согласовал условия личного контракта с «Локомотивом». Приходит свободным агентом и подписывает однолетний контракт примерно на 500 тысяч евро в год. Но в этом подписании «Локо» все равно много странностей.
Райковичу уже 31 год. Он не сочетается с трансферной политикой «Локо». Цитата Василия Кикнадзе из интервью на «России 24» в мае 2020-го: «Мы больше не можем позволить себе подписывать возрастных игроков». Анатолий Мещеряков еще год назад говорил, что «Локомотив» взял курс на омоложение состава. Тогда же «Локо» отказался от Романа Еременко, которому было 32.
Приходит на позицию, где достаточно игроков. Райкович – центральный защитник, но выходит и слева. В центре у «Локомотива» есть легионеры: Чорлука, Мурило и Кверквелия (может уйти). К ним подписали русского защитника Лысцова. Слева – Идову, Лысов и Рыбус. В июле «Локомотив» как раз объявил о продлении контракта с 30-летним Рыбусом. По Райковичу все сомнительно из-за возраста и статуса легионера.
Под Лигу чемпионов – из Серии B. «Локомотив» берет опытного защитника-легионера. Номинально все хорошо, но его опыт в последние три сезона ограничивается Серией B. Сначала были два полноценных года в «Палермо», а в прошлом сезоне Райкович отыграл только 12 матчей за «Перуджу». Transfermarkt посчитал, что из-за травм он пропустил всего 10 дней. Зато до «Перуджи» просто отдыхал полгода.
Занимает позицию легионера. Просто напоминаем: с нового сезона в России действует новый лимит на легионеров. Теперь все работает по схеме «8+17», где 8 – количество иностранцев в заявке на сезон. У «Локомотива» нет проблем с количеством легионеров: места освободились из-за ухода Фарфана и Мариу. Но подписание Райковича оставляет меньше вариантов на будущее.
Если Райкович провалится, Николич лично понесет ответственность. Metaratings писал, что Николич сам убеждал большинство представителей трансферного комитета голосовать за подписание Райковича. Единогласного решения не вышло, но многих тренер убедил. Подобных новостей по другим новичкам клуба пока не было. Стоило ли так отстаивать трансфер 31-летнего легионера?
Заработал сомнительную репутацию. По карьере у Райковича были проблемы с агрессией. На тренировке в «Гамбурге» он дрался с одноклубниками – одного вырубил, поэтому получил прозвище «Рэмбо». На старте карьеры Райкович плевался в судью, а в последние два сезона получал много карточек. В сезоне-2018/19 – восемь за 30 матчей, в прошлом – три за 12.
Никогда не считался надежным защитником. Kicker признавал Райковича худшим защитником Бундеслиги в сезоне-2011/12. Иногда Райкович действовал совсем неуклюже: наклонялся для выноса мяча головой и промахивался. В России одним из первых на трансфер Райковича отреагировал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев. Он как раз помнит Райковича по игре за «Гамбург» в Бундеслиге. Там было не очень:
В юности Райкович принадлежал «Челси». Сначала никак не получал разрешение на работу, а потом переживал постоянные аренды и травмы. Поэтому звездой не стал.
Так некоторые болельщики реагируют на сообщения о Райковиче в «Локомотиве»:
Все достижения Райковича связаны с чемпионатом Голландии – там он выиграл два чемпионства. Последнее было еще в сезоне-2009/10. Потом – полноценный уход из «Челси» и путь к Серии B.