Кто такой Урунов – новичок «Спартака», который зимой стоил 200 тысяч, а сейчас – уже миллионы

Остон Урунов из «Уфы» в ближайшие дни сменит клуб. Нобель Арустамян пишет, что 3 августа у него запланировано медицинское обследование в «Спартаке». Шамиль Газизов трансфер не подтверждал, но и не опровергал. Зато он сказал про деньги: «Насколько мне известно, у «Уфы» есть на Урунова предложение в районе 5-6 миллионов, не из российской Премьер-лиги».

Еще Газизов объяснил, что инсайды про 2 миллиона евро от «Спартака» далеки от правды – цифры меньше. Зато в Узбекистане и по новостям вокруг него мелькает именно эта цена с вариациями (есть даже 2+2). Upl.uz пишет, что Урунов может стать одним из самых дорогих узбекских футболистов, если перейдет за эти 2 миллиона евро.

Самым дорогим игроком в истории узбекского футбола остается Одил Ахмедов. Тот ушел из «Краснодара» в китайский «Шанхай» за 7 миллионов евро. По ценникам на Transfermarkt больше всех стоит Эльдор Шомуродов – 6,5 миллиона евро. За игроков из Узбекистана редко платят подобные деньги, но по Урунову все объяснимо.