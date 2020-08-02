Кто такой Урунов – новичок «Спартака», который зимой стоил 200 тысяч, а сейчас – уже миллионы
Остон Урунов из «Уфы» в ближайшие дни сменит клуб. Нобель Арустамян пишет, что 3 августа у него запланировано медицинское обследование в «Спартаке». Шамиль Газизов трансфер не подтверждал, но и не опровергал. Зато он сказал про деньги: «Насколько мне известно, у «Уфы» есть на Урунова предложение в районе 5-6 миллионов, не из российской Премьер-лиги».
Еще Газизов объяснил, что инсайды про 2 миллиона евро от «Спартака» далеки от правды – цифры меньше. Зато в Узбекистане и по новостям вокруг него мелькает именно эта цена с вариациями (есть даже 2+2). Upl.uz пишет, что Урунов может стать одним из самых дорогих узбекских футболистов, если перейдет за эти 2 миллиона евро.
Самым дорогим игроком в истории узбекского футбола остается Одил Ахмедов. Тот ушел из «Краснодара» в китайский «Шанхай» за 7 миллионов евро. По ценникам на Transfermarkt больше всех стоит Эльдор Шомуродов – 6,5 миллиона евро. За игроков из Узбекистана редко платят подобные деньги, но по Урунову все объяснимо.
Что повлияло на его цену
Возраст и опыт. Урунову всего 19 лет, а во взрослом футболе он полноценно мелькает с 2017 года. Только в Узбекистане Урунов числился в трех клубах, а потом перешел в «Уфу». Так Урунов быстро ушел из «Пахтакора» в «Навбахор», а потом и в местный «Локомотив» всего за 35 тысяч евро. В «Навбахоре» и «Локомотиве» Урунов был основным игроком.
Агенты. Transfermarkt указывает агентом Урунова спортивное агентство Athletes First. Из клиентов он выделяется именно Урунов – его оценили в 1,3 миллиона евро. При этом агенты готовили Урунова к громкой продаже еще в Узбекистане, поэтому он так часто менял клубы. Об этом рассказывал бывший футболист Жафар Ирисметов.
История «Уфы». В итоге за 200 тысяч евро Урунов оказался в «Уфе». Клуб сразу подписал с Уруновым пятилетний контракт. Из этих пяти лет Урунов провел в клубе всего полгода. За это время он постоянно выходил на поле, участвовал в клубных акциях (например, пел) и зарабатывал себе имя в России. Газизов заочно сравнивает истории Урунова и Зинченко. Никто не верил в перспективу, а Зинченко ушел в «Ман Сити».
Пиар. Он провел в России всего 10 матчей, ничего не забил и не отдал, но все равно запомнился. В «Уфе» ему не мешали бесконечно идти в обводку и попадать в хайлайты. Повлиял и пиар от «Матч ТВ»: эксперты признали Урунова лучшим игроком в матче с «Локомотивом». На «Матче» об Урунове рассказывали чаще, чем о действиях Евсеева.
Репутация. Она у Урунова просто безупречная. Так о его поведении говорил Иван Соловьев из «Навбахора»: «Остон – настоящий профессионал и очень верующий человек. Не пьет, не курит, с девочками всякими не общается. Золотой пацан, настоящий профессионал»
Опыт других. В РПЛ игроки из Узбекистана уже показывали качество. Эльдор Шомуродов успешно играет в «Ростове», где половину сезона боролся за лидерство в списке бомбардиров. Одил Ахмедов прошел через «Анжи» и «Краснодар», а потом уехал в Китай за 7 миллионов. В «Анжи» он переходил в 23 года всего за 1,7 миллиона евро.
Перспектива. В будущем Урунова можно перепродать намного выгоднее. Похожую историю параллельно со «Спартаком» провернул «Локомотив»: из «Бунедкора» туда перешел 18-летний узбекистанец Жасурбек Жалолиддинов. «Локомотив» заплатил за него 900 тысяч евро, хотя Жалолиддинов до этого играл только в одной команде.
Поверим Шамилю, что Урунов будет делать результат.
Хвичу еще надо!