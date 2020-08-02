Александр Кокорин
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Кокорин выигрывает турниры по CS:GO и соревнуется с Неймаром по владению оружием
02 августа, 12:05
Вот такой ролик «Спартак» выложил еще до официального объявления о трансфере. Игра CS:GO там перемешана с формой «Спартака» и мячиком. В конце ролика звучит голос, напоминающий Кокорина.
Что мы знаем об увлечении Кокорина этой игрой:
- Футболист «Спартака» Александр Соболев (он же – друг Кокорина) тоже рассказывал об игре в CS: «Вечерком могу позволить себе поиграть в Counter-Strike с ребятами. Ну, Кокорин, Чочиев – много кто играет из футболистов, у нас своя команда». Сам Кокорин все подтверждал в инстаграме.
- Во время паузы из-за пандемии коронавируса Кокорин победил в благотворительном турнире We strike Corona. Он тоже проводился по CS:GO. Кокорин играл в команде Beginners вместе с братом и их друзьями. Против них: Зинченко, Чочиев и Смолов. Все – в разных командах, все – проигравшие.
- Раньше Кокорин часто выкладывал в инстаграм скриншоты и видео по своей игре в CS. В комментарии даже приходил Александр Костылев с ником s1mple – он считается одним из лучших игроков по CS. Кокорин общался с Костылевым и даже предлагал ему совместные игровые тренировки.
- Во время режима самоизоляции Кокорин проводил в CS по 10 часов в день. Раньше из-за CS:GO его вообще сравнивали с Неймаром. Новость из 2017-го: Неймар выложил в инстаграм момент, где играет в CS и убивает соперников из снайперской винтовки. Кокорин ответил таким же видео, а потом бросил Неймару онлайн-вызов.
По твиттеру увлечение Кокорина = целая жизнь:
Комментарии (1)
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03 августа, 10:43
0
Думаю, если футболист много времени проводит за компом, это плохо сказывается на его футбольных качествах.
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