Александр Кокорин
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#Александр Кокорин #РПЛ #Футбол #Спартак #киберспорт

Кокорин выигрывает турниры по CS:GO и соревнуется с Неймаром по владению оружием

02 августа, 12:05
Александр Плеханов

dpa/Global Look Press

Вот такой ролик «Спартак» выложил еще до официального объявления о трансфере. Игра CS:GO там перемешана с формой «Спартака» и мячиком. В конце ролика звучит голос, напоминающий Кокорина.

Что мы знаем об увлечении Кокорина этой игрой:

  • Футболист «Спартака» Александр Соболев (он же – друг Кокорина) тоже рассказывал об игре в CS: «Вечерком могу позволить себе поиграть в Counter-Strike с ребятами. Ну, Кокорин, Чочиев – много кто играет из футболистов, у нас своя команда». Сам Кокорин все подтверждал в инстаграме.
  • Во время паузы из-за пандемии коронавируса Кокорин победил в благотворительном турнире We strike Corona. Он тоже проводился по CS:GO. Кокорин играл в команде Beginners вместе с братом и их друзьями. Против них: Зинченко, Чочиев и Смолов. Все – в разных командах, все – проигравшие.
  • Раньше Кокорин часто выкладывал в инстаграм скриншоты и видео по своей игре в CS. В комментарии даже приходил Александр Костылев с ником s1mple – он считается одним из лучших игроков по CS. Кокорин общался с Костылевым и даже предлагал ему совместные игровые тренировки.
  • Во время режима самоизоляции Кокорин проводил в CS по 10 часов в день. Раньше из-за CS:GO его вообще сравнивали с Неймаром. Новость из 2017-го: Неймар выложил в инстаграм момент, где играет в CS и убивает соперников из снайперской винтовки. Кокорин ответил таким же видео, а потом бросил Неймару онлайн-вызов.

По твиттеру увлечение Кокорина = целая жизнь:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все вокруг трансфера Кокорина в «Спартак»
Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова
Кокорин дружит с Соболевым. Продал ему Porshe и посвятил новое празднование (раньше сосал палец, но бросил после тюрьмы)
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб
Комментарии (1)
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vladik12
03 августа, 10:43

Думаю, если футболист много времени проводит за компом, это плохо сказывается на его футбольных качествах.

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