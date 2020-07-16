Кто такой Адольфо Гайч – новый игрок ЦСКА: рос в деревне, попадал в ограбление, нелепо стрижется

У Гайча сложная жизненная история. Он родился в деревне Бенголеа, где проживает тысяча человек. Для будущего Гайч уже с семи лет изучал английский, а семья делала все для его футбольной карьеры. До попадания в «Сан-Лоренсо» Гайч сменил несколько команд – иногда вместе с мамой даже ездил на игры в соседнюю деревню. Дядя покупал бутсы, когда они разрывались.

Карьерой занималась именно мать, которая была с ним на тренировках и матчах. В первые годы жизни в Буэнос-Айресе он так боялся потеряться, что не ездил на общественном транспорте. Infobae рассказал, что в 2017 году Гайча ограбили. Тогда он был с друзьями в такси и очень испугался – грабители забрали деньги и телефон.

Когда Гайч был еще моложе, он практиковал странные стрижки. Часто вместе с партнерами по сборной и «Сан-Лоренсо»: