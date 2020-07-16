Кто такой Адольфо Гайч – новый игрок ЦСКА: рос в деревне, попадал в ограбление, нелепо стрижется
UPD: Гайч официально перешел в ЦСКА.
Адольфо Гайч переходит из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА. Согласование контракта подтвердил TyC Sports. О подписании сказал агент Гайча. Журналист Николо Скира добавил детали: пятилетний контракт, 8,5 миллиона евро за трансфер, 20% от следующей продажи в пользу «Сан-Лоренсо». ЦСКА о трансфере пока нигде не написал.
Форварду Адольфо Гайчу 21 год. Во всех турнирах он провел за «Сан-Лоренсо» 28 матчей и забил 8 голов. Гайч уже заигран за взрослую Аргентину, но там участвовал всего в одном матче. Все основные достижения связаны с аргентинской молодежкой – с ней он выигрывал Панамериканские игры и отбор на Олимпиаду. Забивает в разном стиле – не только головой:
У Гайча сложная жизненная история. Он родился в деревне Бенголеа, где проживает тысяча человек. Для будущего Гайч уже с семи лет изучал английский, а семья делала все для его футбольной карьеры. До попадания в «Сан-Лоренсо» Гайч сменил несколько команд – иногда вместе с мамой даже ездил на игры в соседнюю деревню. Дядя покупал бутсы, когда они разрывались.
Карьерой занималась именно мать, которая была с ним на тренировках и матчах. В первые годы жизни в Буэнос-Айресе он так боялся потеряться, что не ездил на общественном транспорте. Infobae рассказал, что в 2017 году Гайча ограбили. Тогда он был с друзьями в такси и очень испугался – грабители забрали деньги и телефон.
Когда Гайч был еще моложе, он практиковал странные стрижки. Часто вместе с партнерами по сборной и «Сан-Лоренсо»:
Из других видов спорта Гайч любит баскетбол. В твиттере он репостит видео с бросками Карри, а в сборной поймал Джинобили.
По манере игры и функционалу Гайч похож на Дзюбу. Так в интервью «Матч ТВ» о нем говорил Тимур Лепсая: «Действует в силовой манере, используя свои антропометрические данные, что полезно в контексте российского чемпионата. Я бы его сравнил с молодым Дзюбой, только Адольфо несколько быстрее». Сам Гайч фанатеет от манеры игры Роберта Левандовски.
Transfemarkt пишет, что у Гайча сразу три агента: Пабло Каро, Фабиан Бустос и Матиас Фавано. За все время переговоров от них шла разная информация о разговорах с ЦСКА. Фавано все время сохранял позитив и как раз первым рассказал о полном согласовании сделки. Фабиан Бустос до этого вообще говорил, что Гайча точно не будет в ЦСКА.
«Сан-Лоренсо» Гайча уважает: он даже поучаствовал в клубной акции по передаче опыта. Игроки первой команды дистанционно общались с молодежкой: отвечали на вопросы, давали советы по тактике и поведению. Гайч поговорил со всем резервом в статусе успешного воспитанника клуба, хотя в других разговорах обычно участвовали опытные игроки основы.
Гайч почти уехал в Европу зимой. Им интересовался «Брюгге», но трансфер сорвался. Тренер сборной Аргентины U23 Фернандо Батиста вспоминал несостоявшийся переход в «Брюгге» в контексте адаптации Гайча к Европе. Сейчас его просматривает даже «Барселона», но для трансфера Гайчу нужно привыкнуть к европейскому футболу. Для этого он и переходит в ЦСКА, чтобы потом уйти в лигу из топ-5.
Чалову просто необходимо с кем-то играть в паре из форвардов. В сезон, когда он забил 15 мячей, приличную часть матчей Федя проводил в паре с Абелем Эрнандесом. Когда защитники вынуждены опекать сразу 2 форвардов и в то же время ответственность за голы не на одном Чалове, ЦСКА забивал гораздо больше. Влашич действует из глубины, Сигурдссон тоже не отыгрывает чистого форварда, Шкурин ничего не показывает из того плевка игрового времени, что ему дают. Связка Гайч-Чалов, которой бы ассистировали Влашич+Сигурдссон/Дзагоев выглядит очень симпотно.