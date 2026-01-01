Адольфо Гайч

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Гайч на правах аренды перешел из ЦСКА в «Уэску»
#Адольфо Гайч
Футбол
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
#Адольфо Гайч
Футбол
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
#Адольфо Гайч
Футбол
«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА
#Адольфо Гайч
Футбол
Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
#РПЛ
Футбол
Гайч впервые забил за ЦСКА, и это первый мяч клуба в новом сезоне еврокубков
#Адольфо Гайч
Все новости
Материалы
17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
Кто такой Адольфо Гайч – новый игрок ЦСКА: рос в деревне, попадал в ограбление, нелепо стрижется
1
#Адольфо Гайч
1
Все материалы