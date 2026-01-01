Адольфо Гайч

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17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
Кто такой Адольфо Гайч – новый игрок ЦСКА: рос в деревне, попадал в ограбление, нелепо стрижется
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#Адольфо Гайч
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