Адольфо Гайч

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Футбол
Гайч на правах аренды перешел из ЦСКА в «Уэску»
#Адольфо Гайч
Футбол
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
#Адольфо Гайч
Футбол
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
#Адольфо Гайч
Футбол
«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА
#Адольфо Гайч
Футбол
Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
#РПЛ
Футбол
Гайч впервые забил за ЦСКА, и это первый мяч клуба в новом сезоне еврокубков
#Адольфо Гайч
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА. Его представили в стиле сериала «Дикий ангел»
#Адольфо Гайч
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Футбол
Гайч перешел из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА
#Адольфо Гайч
Футбол
Агент Адольфо Гайча рассказал, что игрок переходит в ЦСКА
#Адольфо Гайч