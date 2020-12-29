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Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
час назад
Transfermarkt проанализировал цены игроков РПЛ за 2020-й и выделил топ-10 самых подешевевших игроков Премьер-лиги за этот год:
1. Малком («Зенит») – 24 млн евро (был 30 млн);
2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 18 млн евро (был 22);
3. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 13 млн евро (был 16);
4. Франсуа Камано («Локомотив») – 5 млн евро (был 8);
5. Себастьян Дриусси («Зенит») – 10 млн евро (был 12);
6. Адольфо Гайч (ЦСКА) – 9 млн евро (был 11);
7. Зе Луиш («Локомотив») – 6 млн евро (был 8);
8. Иван Игнатьев («Рубин») – 4 млн евро (был 6);
9. Соломон Кверквелия (в аренде у «Ротора»/«Локомотив») – 3 млн евро (был 5);
10. Александр Кокорин («Спартак») – 4,5 млн евро (был 6).
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