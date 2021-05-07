В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь
После 36 туров турнирная таблица Серии В выглядит так:
«Эмполи» уже вышел в Серию А. Для него турнирная битва больше не имеет смысла. Сейчас самое интересное идет в борьбе за вторую строчку, которая дает шанс на прямое повышение.
«Салернитана» за два тура до конца стоит в выигрышной ситуации – отрыв от преследователя составляет два очка. Уже в 37-м туре она может вернуться в Серию А (не играла там 23 года). Но для этого нужно выполнение нескольких условий:
- Чтобы в своем матче проиграл «Лечче».
- Чтобы в своем матче проиграла «Монца».
- Чтобы сама «Салернитана» победила лидеров из «Эмполи».
Если «Салернитана» доберется до Серии А, то ее ждет большая проблема – смена владельцев.
В Италии один человек не может управлять двумя клубами. Однажды Берлускони грозился скупить всю Серию А
В регламенте, одобренном всеми членами Федерации футбола Италии, есть пункт, говорящий о владении сразу несколькими командами из одного дивизиона. 16 статья говорит, что один человек не может управлять более чем одним клубом из одной лиги – это касается Серии А, Серии В, Серии С и даже низших лиг итальянского футбола.
Есть обязательное правило для таких совпадений: если команда из низшего дивизиона выходит в высший, где есть другой клуб с тем же владельцем, то она должна в течение 30 дней найти новых покупателей.
Сейчас есть два прецедента, когда владелец клуба Серии А управляет клубом из лиги пониже:
1. Аурелио Де Лаурентис. Он владеет «Наполи» и «Бари». К его счастью (или нет), «Бари» сейчас далеко от Серии А – барахтается в Серии С, но близка к повышению.
2. Клаудио Лотито. Тот управляет «Лацио» и «Салернитаной». У него потенциально возникают проблемы с владением.
В начале десятых был слух, что Сильвио Берлускони, который тогда владел «Миланом», хотел купить клуб, близкий к повышению из Серии В в Серию А. До конкретных предложений дело не дошло, но Берлускони бесился:
«Кто придумал это идиотское правило? Почему я не могу владеть успешным клубом и помогать слабому? Я вот возьму, найду инвесторов – и мы прямо сейчас купим клубы из Серии А. Что тогда будет? Не думаю, что нас всех раскидают по лигам».
Второй владелец «Салернитаны» – зять Лотито. У клуба шикарные отношения с «Лацио»: занимают игроков и берут в бесплатную аренду самолет
В конце нулевых «Салернитану» нагнало банкротство. Тогда клуб потерял все: игроков, доступ на базу и стадион и даже собственное имя. Через год он вернулся под именем «Салерно Кальчо». Лотито присоединился к клубу вместе со своим зятем Марко Маццаромой в 2012-м. С того момента они вернули «Салернитане» имя, построили новую базу и добились возвращения команды в Серию В.
С «Лацио» «Салернитану» связывают теплые партнерские отношения. Несколько историй:
🎁 Начиная с сезона-2012/13 в «Салернитану» из «Лацио» перешли на разных условиях 43 футболиста.
🎁 Были и те, которые были против. Например, защитник Рауль Моро. Он перешел из «Барсы» в «Лацио» U19 за 6 млн евро. Этим летом «Лацио» хотел отдать его в «Салернитану» в аренду.
Он отказался: «Нет, я не хочу уходить в низшую лигу. Я хочу играть за «Лацио». В «Салернитане» играет много наших игроков, но эта история не для меня».
🎁 Прямо сейчас в «Салернитане» выступают десять игроков, перешедших в начале сезона из «Лацио».
🎁 На выездной матч против «Монцы» «Салернитана» летела на самолете «Лацио». Это была бесплатная аренда «Лацио» по указанию Лотито.
🎁 Фанаты «Салернитаны» протестуют против Лотито. Они считают, что ему нужен «карманный фарм-клуб», чтобы сплавлять туда ради практики молодых игроков. После аренды самолета на следующей домашней игре они вывесили баннер: «Наше имя и статус не купить даже дорогими игрушками. Лотито, убирайся».
🎁 Однажды журналисты La Gazzetta dello Sport задали Лотито провокационный вопрос, какой клуб ему важнее. Он ответил очень неаккуратно: «О чем вы говорите? Конечно, «Лацио».