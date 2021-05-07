В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь

В Италии один человек не может управлять двумя клубами. Однажды Берлускони грозился скупить всю Серию А

В регламенте, одобренном всеми членами Федерации футбола Италии, есть пункт, говорящий о владении сразу несколькими командами из одного дивизиона. 16 статья говорит, что один человек не может управлять более чем одним клубом из одной лиги – это касается Серии А, Серии В, Серии С и даже низших лиг итальянского футбола.

Есть обязательное правило для таких совпадений: если команда из низшего дивизиона выходит в высший, где есть другой клуб с тем же владельцем, то она должна в течение 30 дней найти новых покупателей.

Сейчас есть два прецедента, когда владелец клуба Серии А управляет клубом из лиги пониже:

1. Аурелио Де Лаурентис. Он владеет «Наполи» и «Бари». К его счастью (или нет), «Бари» сейчас далеко от Серии А – барахтается в Серии С, но близка к повышению.

2. Клаудио Лотито. Тот управляет «Лацио» и «Салернитаной». У него потенциально возникают проблемы с владением.

В начале десятых был слух, что Сильвио Берлускони, который тогда владел «Миланом», хотел купить клуб, близкий к повышению из Серии В в Серию А. До конкретных предложений дело не дошло, но Берлускони бесился:

«Кто придумал это идиотское правило? Почему я не могу владеть успешным клубом и помогать слабому? Я вот возьму, найду инвесторов – и мы прямо сейчас купим клубы из Серии А. Что тогда будет? Не думаю, что нас всех раскидают по лигам».